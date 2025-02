Trânsito condicionado antes das 8h00 nesta sexta-feira

Bom dia. ESta manhã de sexta-feira começa a dar sinais de algum trânsito, que de acordo com a Via Litoral está a causar algum congestionamento ao longo de 4 km de extensão na Via Rápida.

No sentido Machico - Ribeira Brava, a partir do sublanço Cancela - Caniço, entre os km 25 e 21, conte com paragens e muita demora. Não se sabe mais além desta informação.

Uma vez que, tradicionalmente - nem sempre - as sextas-feiras de manhã são mais calmas nas estradas da Madeira, este congestionamento por tráfego intenso é um daqueles raros casos que poderá indiciar uma manhã complicada como as restantes.

Conduza com paciência e muita cautela.