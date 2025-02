Projecto visa "reduzir em 50% a incidência de quatro tipos de infecções hospitalares"

O Projecto STOP-Infecção Hospitalar 2.0 é uma iniciativa de âmbito nacional, promovida pelo Programa de Prevenção e Controlo de Infecções e Resistência aos Antimicrobianos da Direcção-Geral da Saúde (PPCIRA/DGS), em colaboração com a Fundação Calouste Gulbenkian e o Institute for Healthcare Improvement. O principal objectivo é reduzir em 50% a incidência de quatro tipos de infecções hospitalares num período de três anos, até Outubro de 2025.

"As infecções com maior foco e que mais contribuem para a taxa global de infecções hospitalares são a infecção do local cirúrgico, a pneumonia associada à intubação, a infecção associada ao uso de cateter vesical e a infeção associada ao uso de cateter venoso central", explica nota à imprensa.

Nos dias 30 e 31 de Janeiro, decorreu uma sessão de aprendizagem colaborativa presencial do projecto STOP IH 2.0, onde foram apresentados a evolução dos resultados nas diferentes instituições envolvidas. Esta sessão, conforme refere a nota, "permitiu às equipas das especialidades de medicina interna, ortopedia, medicina intensiva e cirurgia geral do SESARAM partilharem experiências e progressos na implementação das metodologias de prevenção e controlo de infecções".

A introdução dos quadros de Kamishibai, adquiridos pelo SESARAM, conforme acrescenta, "estão a ser utilizados nos serviços do projecto". Estes quadros, prossegue, "são uma ferramenta essencial para sensibilizar os profissionais de saúde, promovendo uma melhor formação e comunicação sobre boas práticas no controlo de infecções hospitalares".

Com esta abordagem, o projecto STOP-Infecção Hospitalar 2.0, em vigor desde Outubro de 2022 até Outubro de 2025, "visa melhorar a qualidade dos cuidados hospitalares, reduzindo significativamente as taxas de infecções e reforçando a segurança dos pacientes".