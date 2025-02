Francisco Gomes critica voto contra do PSD e CDS num projecto do CHEGA sobre guardas prisionais

O deputado Francisco Gomes criticou o voto contra das bancadas do PSD e do CDS num projecto do CHEGA que foi analisado, hoje, no parlamento nacional e que recomendava ao Governo da República a reposição do pagamento do subsídio de insularidade aos guardas prisionais das regiões autónomas.

Embora medidas semelhantes, da autoria do PCP e do Bloco de Esquerda, tenham sido remetidas para a 1.ª Comissão, o deputado eleito pelo CHEGA para a Assembleia da República sublinha que a posição assumida pelos deputados do PSD e do CDS quanto à iniciativa do CHEGA revela, na sua perspectiva, desinteresse em defender as autonomias.

É inconcebível que partidos que, na Madeira, fazem juras aos interesses dos madeirenses cheguem a Lisboa e façam exactamente o oposto. Hoje, foi mais um exemplo de que apenas o CHEGA está comprometido com as autonomias e tem a coragem de defender o que mais serve à Madeira e aos Açores". Francisco Gomes

Francisco Gomes sublinha que, na sua opinião, os cidadãos madeirenses têm de estar atentos às posturas dos partidos na Assembleia da República porque, a seu ver, as mesmas são indicativas da sua verdadeira forma de estar no que toca aos interesses da Madeira.

E concluiu: "É importante que, em vésperas de eleições, os madeirenses vejam bem quem é que defende a Madeira e quem vota contra a Região. No que toca ao CHEGA, o partido é, e continuará a ser, uma voz em defesa da Madeira e dos Açores".