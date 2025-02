Madeirense inconsciente no mar do Porto Moniz

Foi avistado, esta tarde, um homem inconsciente no mar, a flutuar junto ao ilhéu do Porto Moniz.

O SANAS-Madeira foi activado para o local, tendo encontrado o madeirense na água atrás do molhe do porto de abrigo, juntamente com outro homem que se atirou para tentar salvá-lo.

A equipa do SANAS verificou que a vítima estava em paragem cardiorrespiratória e iniciou as manobras de reanimação até ao regresso ao Porto Moniz.

Activados os restantes meios e transbordado para o cais de espera do porto, a tripulação manteve-se em manobras com o uso do DAE.

Com a chegada da ambulância dos Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz, o homem foi transportado até ao Centro de Saúde do Porto Moniz. Os bombeiros continuaram a reanimá-lo, tendo a vítima recuperado o pulso e dado entrada com vida no hospital.

O outro indivíduo que se atirou para ajudá-lo foi também resgatado pelo SANAS.