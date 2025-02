Museu Etnográfico promove oficina para toda a família com Rafaela Rodrigues

O Museu Etnográfico da Madeira (MEM), espaço tutelado pela Secretaria Regional de Economia, Turismo e Cultura, através da Direcção Regional da Cultura, promove, no próximo sábado, dia 8 de Fevereiro, a oitava e última oficina no âmbito do projecto 'Onde Vive a Lã'.

A actividade, sob o tema 'Como é que uma ovelha', realiza-se entre as 10 horas e as 12h30 de sábado. O público-alvo são famílias e/ou crianças com idade superior a seis anos, estando as inscrições (gratuitas) limitadas a 15 participantes. As inscrições devem ser feitas através do e-mail ([email protected]) ou do telefone (291 145 326).

A formadora será Rafaela Rodrigues, autora madeirense que cresceu em Machico, muito perto do mar. Desde pequena que gosta de histórias, de livros e de tudo o que os livros podem ser. Estudou Design na Universidade da Madeira e é mestre em Ilustração pela Escola Superior Artística do Porto - Guimarães.

Em 2021, Rafaela Rodrigues começou a trabalhar na colecção 'Profissões', uma colecção de livros ilustrados sobre profissões típicas da ilha da Madeira, a sua cultura e a sua identidade.

A 31 de Outubro último, apresentou, no MEM, o seu mais recente livro no âmbito desta colecção, e integrada no projecto 'Onde Vive a Lã': 'A Fiandeira'. A autora explicava que “A Fiandeira é a pessoa responsável por transformar a lã, matéria-prima, em fio. E este fio, que provém de um ser vivo que anda livre, transforma-se depois no barrete, que é um símbolo madeirense”.

Já a oficina do próximo sábado, pretende convidar os participantes a saber mais sobre as ovelhas.

Já viram bem o que é que uma ovelha é capaz de fazer? Venham aprender sobre a história das ovelhas, as famílias famosas, os dramas, as tragédias, os amores, as fatalidades e as aventuras das ovelhas mais divertidas, destemidas e famosas que existem por aqui e além-mar!



Recorde-se que, a 17 de Outubro de 2024, foi inaugurada a exposição temporária, 'Onde a Lã Vive', MEM. Trata-se de uma exposição temporária, que se insere num projecto mais vasto, que tem sido desenvolvido, nos últimos anos, pelo MEM, o qual, para além do projecto expositivo, procura contemplar outras vertentes de divulgação cultural. Este ano, o projecto resulta de uma parceria com o Coletivo Enfia o Barrete (Irina Andrusko e Luz Ornelas) e teve, ainda, a colaboração da escritora Rafaela Rodrigues.

É o resultado da recolha e estudo prático à volta de dois rebanhos em regime silvipastoril (ACGSP), duas fiandeiras de lã Isabel da Eira e Isabel Ferreira e o repertório de tricot/malhas. Tem como objectivo dar a conhecer a lã, uma matéria-prima regional, ao longo do seu ciclo completo, desde a pastagem até à sua transformação em objecto.