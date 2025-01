Projecto 'Todos pela Inclusão' no Porto Santo espera novo orçamento regional para avançar

A Casa do Povo do Porto Santo tem um projecto chamado 'Todos pela Inclusão', que foi apresentado e aprovado pelo Governo Regional.

A secretária regional, Ana Sousa, revelou ao DIÁRIO que este é o "seguimento do projecto que existiu no Clube Naval do Porto Santo, 'Velejar pela Inclusão', que se desenvolveu através do OPRAM e que tinha como finalidade dar a possibilidade que as crianças, com algumas dificuldades, tivessem acesso a certas terapias".

Entretanto, o projecto do Clube Naval local terminou “em Dezembro de 2024 e sentimos que havia necessidade de dar continuidade a essas actividades para as crianças e também famílias”, acrescentou.

A governante adiantou que “a Casa do Povo do Porto Santo apresentou um projecto que dá seguimento a este e que vai apoiar as mesma crianças e famílias, o que não quer dizer que não haja mais participação de outras pessoas”.

“Este projecto 'Todos pela Inclusão' foi apresentado e validado pelo Governo Regional, através dessa Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania, e seria implementado, já a partir de Janeiro deste ano, só que devido à não aprovação do orçamento regional para 2025, não podemos, neste momento, avançar como estava previsto”, disse ainda ao DIÁRIO.

A governante veio ao Porto Santo para realizar reuniões de trabalho com algumas instituições. Nesse sentido, aproveitou para se reunir, na Casa do Povo, com os pais das crianças que se inscreveram neste projecto, com o intuito de explicar que este está em 'standby', até haver novo Governo e novo orçamento para poder avançar.