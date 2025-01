Estúdio de Criação Artística do Funchal contempla 22 projectos culturais em 2025

O programa cultural do Estúdio de Criação Artística, no Funchal, para a temporada de 2025, foi apresentado, esta tarde, prevendo um total de 22 projectos culturais, que envolverão um total de 84 artistas de diversas áreas: dança, teatro, música, artes visuais e literatura.

Na apresentação, que decorreu no Largo do Corpo Santo, na Zona Velha da Cidade, a presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra, reforçou a "contínua aposta" do município na descentralização e inclusão cultural.

A autarca enfatizou que o programa reflecte uma "forte ligação" ao território local e ao talento dos artistas madeirenses, enaltecendo assim o compromisso do executivo em "espalhar a cultura por todo o Funchal".

O que nos interessa é disseminar e promover a cultura, quer seja num espaço cultural, quer através de eventos nas 10 freguesias do Funchal. A Câmara Municipal do Funchal tem criado uma rede de espaços municipais ao serviço da cultura e dos artistas na zona velha da cidade, um espaço que respira arte e criatividade, como é o exemplo da Capela da Boa Viagem, situada neste largo. Cristina Pedra, presidente da Câmara Municipal do Funchal

Cristina Pedra relembrou ainda o investimento significativo no apoio ao associativismo cultural, com 152 mil euros já aprovados para projectos culturais e outros 156 mil euros previstos para aprovação nas próximas semanas.

O Estúdio de Criação Artística tornou-se um espaço dinâmico de trabalho e residência artística, acolhendo, nos últimos dois anos, 32 projectos e mais de 100 artistas, com um investimento superior a 70 mil euros. Funcionando em regime de portas abertas, o estúdio oferece aos artistas a oportunidade de desenvolverem os seus projectos de forma colaborativa, promovendo uma forte interação com a comunidade local.

"Estamos comprometidos em trabalhar pelos artistas e pela cultura apoiando projectos e fomentando o intercâmbio e o trabalho em rede. Queremos um desenvolvimento da nossa política cultural porque sem ela o Funchal não poderá desenvolver-se", sublinhou a autarca.