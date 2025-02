Câmara de Lobos avança para novos arruamentos

A Câmara Municipal de Câmara de Lobos vai investir em novos arruamentos para facilitar a mobilidade dentro do concelho e com vista a isto contratou empresas para desenhar estas novas vias. São 84.530 euros, a que acresce o IVA, que implicarão depois investimentos mais avultados para a fase seguinte, a da construção. Há desejo de iniciar parte das obras ainda este ano, mas há trabalhos que só com financiamento comunitário.

Na contratação de trabalhos especializados para a execução dos novos projectos está a intervenção no Caminho Municipal Trás os Picos, no sítio das Casas Próximas, no Curral Das Freiras; o prolongamento do Caminho da Saraiva, até ao Lagar da Giesta, na freguesia de Câmara de Lobos; a construção do Caminho Agrícola da Vagem, no Estreito de Câmara de Lobos; e o Caminho Vereda do Inglês, no Jardim da Serra.

A intervenção no Caminho Municipal Trás os Picos destina-se ao alargamento deste e à criação de um ramal de ligação à Estrada da Bica (junto ao Pavilhão da Escola Secundária). O objectivo principal é permitir o acesso automóvel às mais de 20 habitações que se desenvolveram ao longo da vereda, frisa o presidente da Câmara, destacando a importância desta obra para o centro da freguesia. “Trata-se de um desejo reivindicado pela população há já vários anos”, dá conta Leonel Silva, revelando que é seu desejo lançar a empreitada ainda no decurso do corrente ano.

A plataforma viária deverá compreender parâmetros de uma faixa de rodagem com 3,50 metros de largura acrescida de valeta com 0,50 metros, ladeada pelos respectivos muros de contenção, podendo contar em situações pontuais com docas para gares de paragem e viragem, lê-se na descrição. A fase de concepção do projecto foi entregue à Epoca - Gestão Estudos e Projectos, Lda, por 11.500,00 Euros + IVA. A empresa tem cerca de quatro meses (120 dias) para o concluir.

A Métodos B - Engenharia Unipessoal Lda ficou com o prolongamento/recuperação do Caminho da Saraiva, uma obra interrompida há mais de uma década devido a litígio com alguns proprietários, recorda o Município. O objectivo é concluir o que ficou pelo caminho. Esta obra deverá respeitar em termos de desenho a já existente Estrada do Lagar da Giesta, estando prevista uma faixa de rodagem com 6 metros de largura acrescida de passeios com 1,20 metros de largura nas duas bermas. Terá igualmente muros de contenção. O arruamento terá 240 metros de extensão, entre a parte já construída na Estrada do Lagar da Giesta e a zona de ‘chegada’, no entroncamento entre o Caminho da Aldeia e a Rua Fonte da Saraiva, adianta o Município.

Como se trata do retomar de uma obra, Leonel Silva explica que a contratualização do projecto, neste caso por 11.050,00 Euros + IVA, com o prazo de execução de 180 dias, “visa redesenhar o perfil do troço final do traçado, por forma a melhorar a concordância na ligação do novo arruamento ao Caminho da Saraiva”. O presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos acredita que a empreitada “é essencial para melhorar o acesso a uma importante zona habitacional da freguesia de Câmara de Lobos, no caso, a zona do Lagar da Giesta, dotada de vários edifícios de habitação colectiva e cujo acesso actual não é adequado à densidade habitacional da zona”.

Em relação à obra no sítio da Vargem, no Estreito, será a mesma empresa a executar, a Métodos B, mas desta feita por 48.080,00 Euros + IVA, com o prazo de execução de 180 dias. Trata-se de uma obra muito mais complexa.

O autarca explica que a estrada vai fazer a ligação do Caminho do Lombo da Vargem (lado Oeste), junto dos poços da Águas e Resíduos da Madeira, ao Caminho Ernesto Alves Pinto Correia, junto do troço de ligação à Rua Prócoro Macedo Júnior. Aqui, explica Leonel Silva, “o traçado deve ser definido, encontrando o mais vantajoso em termos de servidão de terrenos agrícolas e habitações existentes, assim como mais vantajoso em termos económicos”.

Esta obra tem um desafio acrescido, o da orografia difícil. Por isso esta fase de projecto deverá ter em conta tanto o levantamento topográfico a executar, como o estudo geológico geotécnico do local.

“A definição da dimensão/aprofundamento do estudo geológico geotécnico deve ser tida em conta no acto da proposta, considerando que é uma zona com muitos poços em furna e que o próprio traçado poderá ficar condicionado à localização dos mesmos”, sublinha.

Em termos de tipo de arruamento, a ligação será enquadrada como caminho agrícola, pois é intenção do Município candidatar a construção da nova via aos fundos do Plano Estratégico da Política Agrícola Comum (PEPAC). Terá uma faixa de rodagem com 3,50 metros, contemplando uma valeta que deverá servir para transporte de águas pluviais como de distribuição de água de rega, com pelo menos uma boca de entrada para cada terreno. Está também previsto que o projecto contemple três ramais de acessos automóveis que permitam no futuro melhorar a acessibilidade às zonas com habitações: uma ligação ao Poço do Mudo; uma ligação à Entrada 2 da Rua Prócoro Macedo Júnior; e uma para alargamento do Caminho da Vargem, desde a passagem superior da Via Rápida para o Estreito até à zona da antiga escola da Vargem.

O último projecto do conjunto é para a criação de uma estrada no Caminho Vereda do Inglês, no Jardim da Serra, uma via com 4,0 metros de largura e valeta e 465 metros de comprimento. Terá dois ramais e vai servir um conjunto habitacional importante nas proximidades do centro da freguesia do Jardim da Serra, destaca o presidente da Câmara. Este projecto será elaborado pela Epoca por 13.900 euros + IVA. À semelhança do que acontece com o do Curral das Freiras, a empresa tem igualmente cerca de quatro meses (120 dias) para o concluir.