Idosa encontrada morta dentro de adufa no Funchal

Uma idosa de 82 anos foi esta tarde encontrada morta dentro de uma adufa, no Caminho de São Roque, no Funchal.

Segundo foi possível apurar, uma vizinha deparou-se com as porta da casa da mulher abertas, mas uma vez que a idosa morava sozinha e não respondia a vizinha alertou as autoridades.

A Polícia de Segurança Pública deslocou-se ao local e encontrou a idosa dentro de uma adufa no quintal.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses também foram ao local, mas a idosa já estava cadáver. Procederam então à remoção do cadáver, tendo utilizado material de desencarceramento para partir a adufa.

O delegado de saúde declarou o óbito.

Ao que tudo indica, a mulher terá ido desentupir a adufa e ficou presa, acabando por morrer afogada. Contudo a PSP está a investigar o caso.