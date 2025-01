José Manuel Rodrigues propõe adiamento das eleições por uma semana

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira e líder regional do CDS considera que a forma de resolver o problema criado pela entrada em vigor da nova lei eleitoral depois de convocadas as eleições é "adiar por uma semana" o acto eleitoral.

José Manuel Rodrigues considera que o Presidente da República deve revogar o decreto de dissolução do parlamento e convocação de eleições para 23 de Março e, depois, avançar com outro que convoque eleições para 30 de Março. Só assim seria possível que a nova lei eleitoral estivesse em vigor.

O presidente da ALM considera que não seria justo realizar as eleições com a lei "antiga", depois de todo o esforço de consenso, conseguido no parlamento regional e na Assembleia da República.