'aCORDE' ganha estatuto de Festival Internacional

Teve início, ao final desta tarde, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira (ALRAM), o 'aCORDE 2025', que este ano passou a chamar-se Festival Internacional de Cordofones Tradicionais.

Na sessão de abertura, o secretário regional de Educação enalteceu o estatuto alcançado pelo festival que já vai na sua 8.ª edição. "Valoriza este evento que visa essencialmente divulgar e reconhecer a nossa cultura, nomeadamente ao nível dos cordofones", vincou Jorge Carvalho, deixando um agradecimento aos professores, pelo “trabalho desenvolvido diariamente nas escolas da Madeira”.

Por seu turno, o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira considerou que este patamar + “fruto de um imenso trabalho de 50 anos de ensino na Madeira”.

A celebração da tradição regional ultrapassou fronteiras e é agora “um veículo de promoção da diáspora madeirense e da herança cultural dos cordofones tradicionais”, realçou ainda José Manuel Rodrigues.

Nesta sessão de abertura foram homenageados o Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode, distinguido com o Prémio Carlos Santos, pelo papel fundamental que tem tido “na defesa, promoção e preservação dos cordofones tradicionais madeirenses”; Pedro Gonçalves, Mestre em Ensino da Educação Musical pela Universidade Nova de Lisboa, distinguido com o Prémio Cândido Drummond; Victor Teixeira, um finalista do curso de Cordofones Madeirenses no Conservatório – Escola das Artes da Madeira, distinguido com o Prémio Jovem Revelação.

De realçar que, segundo dados divulgados pela Secreteria Regional de Educação, os instrumentos tradicionais madeirenses são ensinados em 41 estabelecimentos do ensino básico e secundário da Madeira e Porto Santo, abrangendo 1425 alunos.

O aCORDE 2025 é organizado pela Direcção de Serviços de Educação Artística e está integrado nas celebrações do Dia Regional dos Cordofones Tradicionais Madeirenses. O evento conta com a participação de 43 escolas e cerca de 650 alunos.

O festival decorrerá de 3 a 8 de Fevereiro, em diversos espaços da Região: a Assembleia Legislativa da Madeira (ALRAM), o Centro de Estudos de História do Atlântico (CEHA), o Teatro Municipal Baltazar Dias, o Centro Cultural e de Investigação do Funchal (CCIF), o Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM) e o Conservatório – Escola das Artes da Madeira.

Amanhã, às 19 horas, realiza-se o Concerto do Dia Regional dos Cordofones Tradicionais Madeirenses, protagonizado pela Grande Orquestra de Cordofones constituída pelo grupo Si Que Brade em união com a EB1/PE do Covão e Vargem, a EBI/PE da Lourencinha, a EB1/PE/C de Santa Cruz e a EBS de Santa Cruz.

No dia 5 de Fevereiro, às 12 horas, o foyer do Teatro Municipal Baltazar Dias será palco do concerto do grupo Tangedores do Atlântico.

A 6 de fevereiro, pelas 15h30, irá decorrer uma palestra com o orador convidado professor James Robert Tranquada (EUA), no salão nobre do Conservatório – Escola das Artes da Madeira e, às 19 horas, no IVBAM, haverá o concerto Notas da Tradição com o Grupo Machetinho, seguido da atuação do Grupo das Romarias Antigas do Rochão.

No dia 7 de Fevereiro, às 15h30, o professor Roberto Moniz conduzirá um workshop de ensino/aprendizagem de cordofones tradicionais madeirenses. Às 16h30, o auditório da Assembleia recebe o concerto comentado com o convidado internacional Derque Martin Cruz (Gran Canária).

Para encerrar o festival, no dia 8 de Fevereiro, realiza-se o IV Concurso de Cordofones Tradicionais na ALRAM, às 11h00, e, às 16h30, o grande concerto 'aCORDE 2025', no Centro Cultural e de Investigação do Funchal, com o grupo D’Repente e alunos das escolas EB1/PE/C da Ponta do Sol e EB1/PE dos Ilhéus.

Associada ao Festival está ainda uma exposição de artes plásticas inspirada nos Cordofones Tradicionais Madeirenses, que ficará patente até 15 de Fevereiro, no Parlamento regional.