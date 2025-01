Acordo para a lei eleitoral falha em São Bento

Quase de certeza as próximas eleições regionais, marcadas pelo Presidente da República para 23 de Março, vão ser realizadas ao abrigo da lei eleitoral 'antiga', uma vez que a nova lei, aprovada por unanimidade, no parlamento regional e na Assembleia da República, entrou em vigor depois da dissolução da ALM.

Foi precisamente a unanimidade verificada nos dois parlamentos que justificou os esforços desenvolvidos, ontem e hoje, pelo presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar Branco, para que fosse conseguido um acordo entre os partidos para que a lei entrasse em vigor nestas eleições.

Não foi possível apurar os pormenores do entendimento, mas seria justificado pela unanimidade nas votações e na intenção da Assembleia Legislativa de aprovara a nova lei a tempo das eleições regionais. Foi essa a razão para que se aprovasse e lei em tempo 'recorde' e que o próprio Presidente da República tivesse adiado a dissolução do parlamento regional e não marcasse as eleições para 16 de Março, optando pelo domingo seguinte, 23 de Março.

Segundo o DIÁRIO conseguiu apurar, todos os partidos concordaram com um entendimento para a aplicação da nova lei eleitoral, com a excepção do Partido Socialista que terá colocado objecções a esta solução.

Independentemente das posições partidárias, uma solução do tipo da que esteve a ser negociada teria de passar pelo crivo constitucional.

Não é previsível que se encontre outra solução, pelo que o mais certo é que, nas eleições de 23 de Março não seja possível o voto antecipado em mobilidade que iria beneficiar, sobretudo, os estudantes madeirenses deslocados da Região.