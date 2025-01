"Não se pode utilizar a justiça para fazer política"

O secretário regional de Turismo, Eduardo Jesus, manifestou-se, esta tarde, “naturalmente satisfeito” com a decisão do Ministério Público de arquivamento do inquérito em que era arguido e indiciado pela prática do crime de prevaricação, por "inexistência de crime" e "insuficiência de indícios”. No entanto, alertou que as denúncias anónimas, como a que deu origem à investigação e que fez cair o Governo Regional, “estão a minar o ambiente democrático”.