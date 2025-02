CR7 entre os destaques da imprensa nacional

Público:

- "Há quase mil trabalhadores com mais de 70 anos na função pública"

- "Guerra comercial. Cedências a Trump dão mais 30 dias sem taxas a México e Canadá"

- "PS recua e comissão nacional já não se vai reunir para escolher candidato a Belém"

- "Finanças. Serviços do Estado compraram dívida pública"

- "Partidos. Mortágua volta a candidatar-se à liderança do Bloco"

- "Provas-ensaios. Escolas lutam contra falta de equipamentos digitais"

- "Transferências. Benfica reforça-se, FC Porto equilibra contas, Sporting repõe extremo"

- "Transportes. Fertagus: era excelente, agora são 'sardinhas em lata' nas horas de ponta"

- "15.ª edição. Reaprender a que soa um piano, uma voz, o jazz no Festival Porta-Jazz"

Correio da Manhã:

- "Violador de Telheiras já tem saídas precárias. Cumpre pena de 22 anos de cadeia. Passa o tempo na cela"

- "Rio Ave 2-2 FC Porto. Dragões a 8 pontos do líder"

- "Fecho do mercado. Sporting. Biel chega com ambição"

- "Benfica. Campeão Belotti na Luz"

- "Deixa Braga. Bruma de esperança ao serviço de Bruno Lage"

- "Dragão enche cofre. City leva Nico por 60 milhões"

- "Família fala em negligência. Diabético de 44 anos morre após duas idas ao hospital"

- "Braga. Padre vê pornografia na casa paroquial"

- "Tarifas. Europa pronta para a guerra"

- "Do 1.º ao 3.º ciclo. PSP nas escolas contra crimes na internet"

Jornal de Notícias:

- "Gestor hospitalar demitido por 'email' exige indemnização"

- "Direita à beira da maioria absoluta sem o Chega"

- "Porto. STCP já multa para evitar atrasos dos autocarros"

- "Acusação. Motoristas desviavam paletes e cestas da Bimbo"

- "Saúde. Portugal é o país com a mais alta taxa de cancro infantil da Europa"

- "Grammys. Nudez na passadeira vermelha ofusca brilho dos vencedores"

- "Rio Ave 2 - Porto 2. A falta de virtude está no meio"

- "Horta deixa Braga a morder o pódio"

- "Mercado. Azuis e brancos batem recorde nas vendas de janeiro"

- "Dragão. Nico González no Manchester City por 60 milhões de euros"

- "Luz. Bruma, Dahl e Belotti reforçam plantel de Lage"

- "Alvalade. Biel entra na vaga de Edwards"

- "FPF. Pedro Proença promete profissionalização total da arbitragem se vencer as eleições"

Diário de Notícias:

- "AD mantém curta vantagem sobre o PS, com Chega muito à frente dos restantes"

- "Dia mundial do cancro. Está a nascer uma vacina no IPO do Porto"

- "Mais de 60 mil novos casos de cancro por ano. Mortes abaixo dos 70 anos são preocupação"

- "Cerimónia dos Grammy 2025. A 'vingança' de Beyoncé e a surpresa Kendrick Lamar"

- "Orçamento. PRR e Certificados de Aforro estão a complicar a dívida pública"

- "Tarifas EUA. México pode ser exemplo a seguir pela UE para evitar guerra comercial"

- "Ambiente. Porto reduz taxas nos edifícios resilientes às alterações climáticas"

- "Teatro. Um país que é a noite. A liberdade pelo olhar de Jorge de Sena e Sophia de Mello Breyner"

- "Anne Hidalgo. Quem a vai suceder em Paris? Corrida aquece a mais de um ano das eleições"

- "Mercados. Associação do vestuário acusa plataformas chinesas da 'maior fraude fiscal do século'"

i:

- "interdito"

- "Os anjos e Demónios do Nuclear"

- "Porque não tem Portugal energia nuclear?"

- "Ameaça de Trump perturba retiro dos líderes europeus"

Negócios:

- "Luís Laginha de Sousa. Presidente da CMVM. Pensões baixas 'são risco à estabilidade financeira'"

- "Salários que contam para a reforma baixam 20% com nova regra"

- "Banca. Novo Banco em mãos espanholas põe 30% do sistema em Madrid"

- "Automóvel. Chinesa BYD já vende mais do que a Tesla em Portugal"

- "Começou a guerra comercial e já houve uma trégua"

- "Radar África. Gemcorp ajuda Angola a obter dois mil milhões"

Jornal Económico:

- "Banca reduz juros nos depósitos antecipando mais cortes do BCE"

- "Samba Digital estuda criar centro de IA em Portugal"

- "CMVM avança com comparador de instrumentos financeiros"

- "CIP avisa: tarifas na Europa 'vão gerar tensão' com os EUA"

- "CEO e acionista da CIN é o 37.º milionário na lista da Forbes Portugal"

- "Marca CR7 cresce 325% e atinge valor mais alto de sempre: 850 milhões"

Record:

- "Dia louco. Mercado fecha em ebulição"

- "Benfica. Bruma bomba de última hora"

- "Sporting. Biel assina até 2029 e fica com cláusula de 80 MEuro"

- "FC Porto. Nico González no City por 60 MEuro"

- "Rio Ave 2-2 FC Porto. Dragão feito num 8. Atraso para o líder cada vez maior"

- "Andebol. Os heróis já cá estão"

- "Liga dos Campeões asiática. Al Nassr 4 Al Wasl 0. Agora foi bis. Ronaldo chega aos 923"

O Jogo:

- "Rio Ave 2 - FC Porto 2. Milhões de erros"

- "Eustáquio: 'Adeptos estão cansados de palavras'"

- "Anselmi: 'Não encontrámos um jogador à altura do FC Porto"

- "City paga cláusula de 60MEuro e leva Nico González "

- "Benfica. Bruma só pensa em títulos"

- "Moreirense-Braga 1-2. Horta dá frutos ao cair do pano"

- "Internacional. Félix é reforço para Conceição"

- "Cristiano Ronaldo bisa no Al Nassr"

- "Sporting. Extremo brasileiro assina até 2029. Biel promete eletricidade"

- "Geny Catamo falha clássico"

- "Essugo no Chelsea no verão"

A Bola:

- "Bruma completa 'hat-trick' das águias. Extremo resgatado ao SC Braga à última hora"

- "Benfica oficializou Dahl e Belotti, como esperado, mas juntou-lhes o internacional português, que custou 6,5 milhões e assinou por três anos e meio"

- "Rio Ave 2 - FC Porto 2. Socorro! É impossível resistir a tanto erro. Estreia infeliz de Anselmi na Liga"

- "Nico González saiu por Euro60 milhões e não foi substituído"

- "Moreirense 1 - SC Braga 2. Ricardo Horta decide em noite de recorde"

- "Sporting. Biel promete futebol elétrico"

- "Dário Essugo deve rumar ao Chelsea no verão e render Euro20 milhões"

- "V. Guimarães. Beni Mukendi chegou do Casa Pia"

- "Itália. Sérgio Conceição leva João Félix para o Milan"

- "Portugueses em risco de não verem Mundial-2026 na televisão"