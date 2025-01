Danos provocados pela depressão Hermínia entre os destaques da imprensa nacional

Público:

- "Governo admite alargar protecção social aos trabalhadores domésticos "

- "Faixa de Gaza. A alegria do retorno ao Norte, apesar da enorme destruição"

- "Presidenciais. Marques Mendes deve avançar em fevereiro e deixa SIC"

- "Estados Unidos. Gripe das Aves, o primeiro desafio de saúde pública de Trump"

- "FC Porto. Martín Anselmi: 'O adversário é o nosso maestro'"

- "Música. Square, um festival para pensar novos mundos"

Correio da Manhã:

- "Vítima com demência. Vídeo caça violador de idosa"

- "Polémica. Benfica. Jogadores sentem-se ofendidos por Lage"

- "FC Porto. Anselmi promete dragão competitivo"

- "Sporting. Gyokeres não pára e é trunfo para a Champions"

- "Tempestade 'Herminia'. 'Podíamos ter morrido os dois'. Casal engolido por estrada que colapsou conta ao CM o susto que apanhou"

- "Gestores do SIRESP obrigados a devolver salário em excesso"

- "Norte de Gaza. Milhares de pessoas regressam"

- "Impostos. Ministério das Finanças às voltas com as novas regras do IRS"

- "Hernâni Dias, secretário de Estado. Partidos da oposição querem ouvir governante"

Jornal de Notícias:

- "Costa quadruplica salário e comissária portuguesa ganha o triplo de Montenegro"

- "Meio milhão encontrado no muro em Penafiel fica para o Estado"

- "Os cinco desafios de Martín Anselmi. Argentino já treinou o FC Porto. Villas-Boas abre a porta a reforços. Jovem avançado brasileiro William Gomes a caminho"

- "PSP fez buscas no gabinete de deputado do Chega suspeito de furtar malas"

- "Mau tempo. Depressão Hermínia provoca danos em todo o país"

- "Defesa. Governo antecipa despesa mas NATO diz que não é suficiente"

- "Sentença. TAP obrigada a reintegrar hospedeira que trabalhou de baixa"

- "Porto. Moreira defende ajuste de fronteiras com a Maia e Matosinhos"

Diário de Notícias:

- "Criminalidade em Lisboa regista a segunda maior descida em 10 anos"

- "Tempo de espera para urgentes no Amadora-Sintra chegou às 34 horas"

- "Emprego. Número de abrangidos por despedimentos coletivos dispara 59% em 2024"

- "Iniciativa Liberal. Candidatos ao Conselho Nacional mais próximos nas receitas do que no diagnóstico do partido"

- "Faixa de Gaza. Hamas clama 'vitória' com regresso ao norte de milhares de palestinianos"

- "Deporto. Medalha Olímpica de Patrícia Sampaio está 'feiinha', mas judoca hesita em trocá-la"

- "Mercados. Avanços da IA chinesa lançam o caos nas bolsas nos EUA"

- "Dorota Barys. 'A Europa é forte, só tem de dar-se conta disso'. Quase um mês após o início da presidência polaca da união europeia, o DN foi falar com a chefe de missão da embaixada da Polónia em Portugal"

Jornal i:

- "inimitável"

- "As duas faces de Trump"

- "Mark Rutte alerta sobre ameaça russa para a costa portuguesa"

Negócios:

- "Lone Star quer avaliar Novo Banco em 5 mil milhões"

- "Compra da Claranet leva Nos para a Europa, EUA e Índia"

- "Entrevista Malcolm Smith ['head of international equities' da JPMorgan AM]. 'Começamos a ver escassez de interesse' nas bolsas europeias"

- "Justiça. Sedes pede revisão de lei para travar empresas com falta de capital"

- "Bolsa. IA chinesa gera perdas colossais no setor tecnológico"

- "Radar África. Angola tem 26 riscos para os investidores"

Jornal Económico:

- "Inteligência chinesa provoca tombo de 790 mil milhões a quatro das sete magníficas"

- "Montenegro promete 2% do PIB para a NATO. Rutte diz que é pouco"

- "NOS compra Claranet por 152 milhões para reforçar tecnologias de informação"

- "'Setor da habitação precisa de uma revolução e de coragem política'. Francisco Horta e Costa, managing director da CBRE"

- "Banco de Portugal vai mudar sede para a antiga Feira Popular de Lisboa em 2027"

- "Daniel Chapo anuncia consenso com oposição para reformar o Estado"

- Maria de Lurdes Soares dos Santos é a 41.ª mais rica na lista da Forbes Portugal"

- "Angola quer reduzir dívida para 63% do PIB, o peso mais baixo em oito anos"

O Jogo:

- "[FC Porto] Mãos à obra. Martín Anselmi assinou até 2027, foi apresentado e orientou o primeiro treino no Olival"

- "'É o líder de que o FC Porto precisa'. André Villas-Boas espera futebol arrojado e mostra-se entusiasmado com a aposta"

- "Sporting. Edwards abre a porta de saída. Extremo quer a Premier League e diz que é hora de mudar"

- "Benfica. Bruno Lage fragilizado. Ex-dirigentes criticam postura do treinador"

- "V. Guimarães. Jorge Fernandes vai para a Arábia. Vitorianos no mercado por um novo central"

- "Aves SAD 1-0 Gil Vicente"

A Bola:

- "Anselmi arranca ao ataque. FC Porto apresentou treinador argentino. 'Temos de pedir mais uma vitrina para o museu e oxalá a enchamos'"

- " 'O líder de que precisávamos' - Villas-Boas"

- "Benfica e Lage de olhos na ameaça Juventus"

- "Sporting. Callai é aposta e vai renovar"

- "Análise. Afinal, quem se reforçou melhor?"

- "Arábia Saudita. Jesus também não quis ser líder"

- "Futebol feminino. 'Pais já incentivam as filhas a jogar' - Diana Silva"

Record:

- "FC Porto. 'Sonhei com isto a vida toda', Anselmi foi oficializado e prometeu paixão"

- "Sporting. Edwards estica a corda. Treina à parte e fala antes de sair: 'Estou pronto para a próxima fase da carreira'"

- "Entrevista Tiago Teixeira, adjunto de João Pereira conta tudo: 'Plantel é curto'"

- "Benfica. Bah vira à esquerda. Lateral testado para render Carreras"

- "Caso do áudio polémico. Lage surpreendeu jogadores"

- "Mundial de Andebol. Salvador Salvador: 'Queremos fazer história'"