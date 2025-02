Nacional sofre derrota caseira (1-2) frente ao Arouca

O Nacional perdeu, esta tarde, diante o Arouca, por 2-1 , em jogo da 20.ª jornada da I Liga.

No Estádio da Madeira, o resultado foi desenhado na primeira parte. O Arouca adiantou-se no marcador com um tento de Gozálbez, aos cinco minutos, e ampliou a vantagem aos 26, num penálti convertido pelo madeirense Henrique Araújo, com o Nacional a reduzir aos 45+1, por Ulisses.

Com este desfecho, o Nacional mantém-se com 19 pontos na 14.ª posição da classificação geral. Na próxima jornada, agendada para o 9 de Fevereiro, o conjunto insular desloca-se ao Algarve para defrontar o Farense.

Confira em seguida todos os golos desta partida:

(0 - 1 ) Arouca - Gozálbez (5')

(0 - 2 ) Arouca - Henrique Araújo (24')

(1 - 2 ) Nacional - Ulisses (46')