'Heróis do Mar' em destaque na imprensa desta quinta-feira

Bom dia. É certo que nem todos os jornais trazem o tema nas suas primeiras páginas desta quinta-feira, 30 de Janeiro de 2025, mas o feito de ontem da selecção nacional de andebol no campeonato do Mundo não podia passar despercebido à maioria, além dos habituais desportivos, que dão maior destaque a uma modalidade além do futebol...

Na revista Sábado:

- "Exclusivo. Lista de espiões no gabinete de Costa"

- "Buscas da operação 'Influencer' apanham dados confidenciais das secretas, da Polícia Judiciária e da Segurança Social numa pen guardada por Vítor Escária"

- "Vítor Machado era o faz-tudo do partido. Ex-funcionário do BE conta como foi despedido"

- "Perfume criticado por médicos. Especialistas arrasam novo Pipy de Cristina Ferreira"

- "Medalhas Olímpicas feitas pela Louis Vuitton. Já estão estragadas"

- "Joana Amaral Dias diz que há saco azul de 13 mil milhões no Estado"

Na revista Visão:

- "Escapadas obrigatórias. 10 localidades portuguesas que deve mesmo visitar em 2025"

- "Relações Portugal-EUA. As histórias e intrigas que unem Salazar, Kennedy, Soares, Clinton, Guterres, Marcelo e Trump"

- "Maria Manuel Mota. 'A ciência em Portugal está com a corda no pescoço'"

No Correio da Manhã:

- "PJ investiga crime no Seixal. Assassinado regado com gasolina. Cadáver carbonizado encontrado no lixo"

- "Juventus 0 Benfica 2. Noite de glória afasta crise"

- "Sporting 1 Bolonha 1. Golo segura leão na Champions"

- "No top 4 do mundo. Portugal histórico bate Alemanha em andebol"

- "Liga Europa. FC Porto e Sp. Braga tentam passar"

- "Barómetro. Polémicas e casos não mudam intenções de voto"

- "Dinheiro. Norte e Lisboa lideram depósitos bancários"

- "Lista de espiões em pen. Segredo de Estado em xeque no gabinete de Costa"

- "Acusado. Polícia que matou Odair arrisca 16 anos"

- "Temporal. 'Ivo' provoca estragos"

- "Detido. Burlão do amor saca centenas de milhares de euros"

- "Gafe na cultura. Classificação da obra de Zeca caducada"

- "Ex-governante. Hernâni Dias com declaração errada"

No Público:

- "Concursos no Estado repetidos por falta de candidatos atingem máximo"

- "Gravidez. Obesidade, diabetes e hipertensão ajudam a explicar mais de metade das mortes maternas"

- "Futebol. Sporting e Benfica apuram-se para o 'play-off' da Champions"

- "Andebol. Portugal faz história e vai lutar por uma medalha no Mundial"

- "Em Loures. 'Não temos para onde ir'. Nascem casas de tijolo e chapas"

- "Entrevista Público-RR. Vitória do PS em Lisboa? 'Não vai ser fácil'. Ricardo Leão, candidato do PS a Loures, fala sobre o desafio das autárquicas"

- "Domingos Sequeira. Pintura vendida por 95 mil euros escapa ao Estado português"

- "Ministério Público. Polícia deu a bastonada a Odair depois do colega o balear"

- "Alemanha. Aval da AfD a proposta sobre migração quebra tabu"

- "Decisão é hoje. BCE prepara novo corte de juros: as chaves da decisão"

No Jornal de Notícias:

- "Polícia deu dois tiros à queima-roupa mas não tinha intenção de matar"

- "Mundial de andebol. Gigantes. Portugal vence a Alemanha (31-30) e faz história ao apurar-se para as meias-finais. Segue-se a Dinamarca"

- "Champions. Juventus 0-2 Benfica. Pavlidis dá um pontapé na crise"

- "Sporting 1-1 Bolonha. Harder salva a face do leão"

- "Violência. GNR filmado a agredir e derrubar condutor alcoolizado"

- "Saúde. Pais obrigados a telefonar antes de ir à urgência pediátrica"

- "Pessoas. Modelo do OnlyFans próxima de Iker Casillas"

- "Mau tempo. Matosinhos no centro da tormenta que varre o país"

- "Porto. Câmara anula restrições ao transporte de turistas na Baixa"

- "'Influencer'. Chefe de gabinete de Costa tinha lista de espiões no cofre"

No Diário de Notícias:

- "Governo não tem pedidos novos para mais videovigilância em Lisboa"

- "Andebol. Portugal vence a Alemanha por 31-30 e vai lutar por um lugar na final com a campeã Dinamarca"

- "Liga dos Campeões. Benfica e Sporting garantem presença no 'play-off'. Juventus 0-2 Benfica. Sporting 1-1 Bolonha"

- "Brasil. Bolsonarista-prodígio encurrala governo e supera Lula nas redes"

- "Cinema. A Semente do Figo Sagrado. Tragédia de uma família iraniana"

- "Justiça. Agente acusado de homicídio de Odair. MP regista agressões mútuas"

- "SNS. Hospitais já receberam mais de dez mil urgências que em igual período de 2024"

- "BCE corta juros. Uma prestação da casa de 880 euros pode aliviar 20 euros"

- "Diplomacia. Trump dá empurrão ao cessar-fogo antes do encontro com Netanyahu"

- "Iniciativa Liberal. Disputa à liderança só tem Paz e Amizade no local da Convenção"

No Negócios:

- "Governo vai mudar regras na alta velocidade Lisboa-Madrid"

- "Desregulação avança já para tornar a UE mais competitiva"

- "Novo corte de juros do BCE é feito à boleia dos receios com economia"

- "Sondagem. PS dá tombo, mas mantém empate técnico com a AD"

- "Alargamento do IVA de caixa avança. Impacto será mínimo"

- "Habitação. Mediadores pedem fim do imposto na construção"

No Jornal Económico:

- "Fed faz pausa. BCE continua a cortar taxas para puxar pela economia"

- "Vendeu-se 150 mil casas por 30 mil milhões de euros"

- "Mais inovação europeia, menor ambição ambiental e segurança"

- "Ariel King, advisor da Bridgewhat. 'As empresas que apostarem em ter mentores vão ter sucesso com jovens'"

- "Fundadores da Sumol são a 39. ª fortuna do ranking da Forbes Portugal"

- "Fintech portuguesa vende propriedade na Gronelândia através de 'tokens'"

- "Governo aprova hoje quem vai para o conselho consultivo do Banco de Portugal"

- "Estados Unidos e UE acordam em manter 'pressão máxima' sobre a Rússia"

- "Fenómeno DeepSeek pode alterar negócio das tecnológicas"

- "Altice vai passar a chamar-se só Meo no mercado português"

No O Jogo:

- "Orgulho & História. Andebol. A fantástica caminhada de Portugal no Mundial prossegue nas 'meias' após épica vitória (31-30) sobre a Alemanha. Golo decisivo marcado por Martim Costa nos instantes finais"

- "Seleção portuguesa defronta amanhã a Dinamarca"

- "Juventus 0-2 Benfica. Sporting 1-1 Bolonha. Categoria e susto rumo ao 'play-off'. Liga dos Campeões: leões defrontam Dortmund ou Atalanta e águias Brest ou Mónaco"

- "M. Telavive-FC Porto. 'Não nos pode faltar intensidade'. Cartada decisiva na Liga Europa na estreia de Martín Anselmi"

- "William Gomes chega hoje à Invicta"

No A Bola:

- "Grande noite. Equipas portuguesas seguem em frente na Champions e seleção de andebol nas meias-finais do Mundial"

- "Portugal 31-30 Alemanha"

- "Sporting 1-1 Bolonha. Juventus 0-2 Benfica. Harder descansou leões perto do fim. Ópera em Turim para a qualificação"

- "Alisson, extremo do UD Leiria, a caminho de Alvalade"

- "Rui Costa desvaloriza áudio de Bruno Lage"

- "Maccabi Tel.-FC Porto. Anselmi quer vitória mas aconselha prudência"

- "SC Braga-Lazio. 'Vamos defrontar a melhor equipa'. Carlos Carvalhal"

E no Record:

- "Nação valente. Grande noite de desporto português"

- "Juventus 0-2 Benfica. Sporting 1-1 Bolonha. Andebol: Portugal 31-30 Alemanha"

- "Mercado a mexer. Lateral Svensson negociado na Luz"

- "Extremo Alisson perto de Alvalade"

- "Maccabi Tel Aviv-FC Porto. 'Sempre a pensar nos três pontos', Anselmi em estreia"

- "Sp. Braga-Lazio. 'Vamos defrontar o melhor da prova', Carvalhal elogia os italianos"