Estados Unidos investigam implicações de segurança nacional da chinesa DeepSeek

O Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos está a investigar as potenciais implicações da aplicação chinesa de modelos de inteligência artificial generativa (IA) DeepSeek R-1, que disse continuar a sofrer ataques maliciosos.

A secretária de imprensa da Presidência dos Estados Unidos, Karoline Leavitt, disse na terça-feira, na sua primeira conferência de imprensa, que tinha discutido pessoalmente o assunto com o Conselho.

A porta-voz disse ainda que Donald Trump encara os avanços e modelo de baixo custo da DeepSeek como uma "chamada de atenção" para a indústria de IA dos EUA, mas que o Presidente continua confiante de que o país "voltará a deter o domínio".

A aplicação chinesa de modelos de inteligência artificial generativa (IA) DeepSeek R-1 manteve hoje a limitação aos novos registos de utilizadores, após três dias consecutivos de "ataques maliciosos em grande escala".

Depois de terem sofrido "grandes interrupções" durante mais de uma hora na segunda-feira e durante cinco minutos na terçafeira, os serviços da empresa acumularam hoje mais de nove horas de operação afetada.

"Na sequência de ataques maliciosos em grande escala contra os serviços DeepSeek, limitámos temporariamente os registos para garantir a continuidade do serviço. Os utilizadores existentes podem iniciar sessão normalmente. Obrigado pela sua compreensão e apoio", disse a aplicação no seu portal na Internet.

A plataforma garantiu que já identificou o problema, implementou uma alteração no sistema e está "atenta a quaisquer potenciais problemas".

Os serviços web e as interfaces de programação de aplicações estão a funcionar com "um desempenho degradado", admitiu a DeepSeek.

Na segunda-feira, a aplicação liderou a tabela de descargas na App Store, tanto na China como nos Estados Unidos, batendo o popular ChatGPT.

Sam Altman, o líder da OpenAI, empresa que detém o ChatGPT, disse na segunda-feira à noite que o novo modelo do DeepSeek é impressionante, "especialmente tendo em conta o que conseguem entregar pelo preço".

O modelo DeepSeek-R1, lançado a 20 de janeiro, é, de acordo com o criador, comparável ao modelo o1 da OpenAI na resolução de problemas matemáticos, programação e inferência de linguagem natural.

A ferramenta de código aberto teve um impacto significativo na comunidade internacional de programadores e no setor tecnológico devido à sua eficiência e baixo custo.

Após as notícias, as ações do conglomerado norte-americano de semicondutores Nvidia caíram 17% em Wall Street na segunda-feira.

A perda de capitalização bolsista da Nvidia foi de 589 mil milhões de dólares (564 mil milhões de euros), equivalente a duas vezes o valor do produto interno bruto de Portugal em 2023.

Esta perda é uma das piores alguma vez registada na praça bolsista nova-iorquina e levou a Nvidia a perder o estatuto de empresa com a maior capitalização mundial.