Tomada de posse de Donald Trump entre as notícias destacadas na imprensa nacional

Correio da Manhã:

- "Ministra ignorou acumulação de Gandra. CV enviado a entidade que seleciona quadros públicos já indicava situação indevida"

- "Tomada de posse. Trump promete era dourada para a América"

- "Para negar corrupção. 'Vice' de Gaia envolve presidente da Câmara"

- "Benfica-Barcelona. Di María volta em noite de gala"

- "Vítor Bruno sai do FC Porto. Benesse no IRS favorece regresso de Luís Castro"

- "Sporting na Champions. Rui Borges pressiona entrada direta nos 'oitavos'"

- "Sem remetente. Envelopes com pó branco põem órgãos de soberania em alerta de segurança"

- "Gasóleo e gasolina. Governo recusa alarme com subida dos combustíveis"

- "Crédito. Prestação mensal da casa disparou 11,5% em 2024"

Público:

- "'O declínio da América terminou'. Donald Trump no discurso da tomada de posse. Os primeiros anúncios da nova era Trump"

- "Presidenciais. Socialistas pressionam António Vitorino para avançar"

- "2025 vs. 2024. Preços dos combustíveis estão 5% e 6% mais altos"

- "Ex-director do INEM. Gandra prestou serviço em pelo menos cinco hospitais"

- "Centenário. A obra de Carlos Paredes vai dar a volta ao mundo num ano"

- "FC Porto. Quem é José Tavares, o treinador interino?"

Jornal de Notícias:

- "A América contra o mundo. 'Salvo por Deus', Donald Trump usou discurso incendiário na tomada de posse e prometeu resgatar a nação do 'declínio'"

- "Quer enviar militares para a fronteira do México, recuperar o Canal do Panamá, chegar a Marte e reconhecer só dois géneros"

- "Combustíveis com maior subida em três anos"

- "FC Porto. Luís Castro ou estrangeiro para suceder a Vítor Bruno"

- "Operação Babel. 'Estou preso por defender os interesses de Gaia', diz ex-vice"

- "Polémica na Saúde. IGAS passa Ministério e SNS a pente fino"

- "Crime em Lisboa. Exames confirmam violação de italiana"

- "Champions. Benfica. Lage busca triunfo histórico frente a um Barcelona demolidor"

- "Liga. Chicotadas nos três grandes pela primeira vez na mesma época"

- "Grande Porto. Lipor pode vir a tratar lixos de toda a região Norte"

- "Valença. Fábrica fecha no fim do mês e deixa 250 no desemprego"

- "Música. As canções de Zeca Afonso como nunca as ouvimos"

Diário de Notícias:

- "Tomada de Donald Trump. 'Fui salvo por Deus para tornar a América grande de novo'"

- "Economia portuguesa já estaria a destruir empregos se não fossem os imigrantes"

- "Reportagem. Zambujal 'tranquilo' e moradores 'tristes' três meses depois dos tumultos"

- "Discussão. Direção-Executiva do SNS tem utilidade? Gestores e médicos dizem que sim, políticos que não"

- "Análise. Formados em Direito dominam o Parlamento com cada vez mais mulheres"

- "FC Porto. Villas-Boas prefere estrangeiro para o lugar de Vítor Bruno e Xavi é o favorito"

- "Luísa Costa Gomes, escritora. 'As coisas eram mais sofridas. Hoje não escrevo a dançar e a cantar, mas libertou-se o prazer'"

- "Planeta. 30 graus abaixo de zero, português quer saber como afetamos a Antártida"

Jornal i:

- "inesquecível"

- "Winston Churchill morreu há 60 anos. As lições do estadista para o nosso tempo"

- "Trump toma posse e anuncia o começo da 'era dourada'"

Negócios:

- "Trump declara uma nova 'era dourada' nos Estados Unidos"

- "Salários do Banco de Portugal estão abaixo da média do euro"

- "Aeroporto. Estado recebe mais com subida de taxas na Portela"

- "Finanças. Banca europeia vai a testes de stress com PIB a cair 6,3%"

- "Radar África. Depois de Moçambique vem aí o problema da Guiné-Bissau"

- "Trabalho. Imobiliário e turismo puxam pelo desemprego"

Jornal Económico:

- "Trump 2.0 regressa à Casa Branca com aposta na desregulação, impostos e tarifas"

- "Bruxelas alerta para risco de fuga de tecnologias europeias"

- "'A educação é um investimento que abre portas para um futuro mais próspero', diz Mário Centeno"

- "João Borges Oliveira é o 45.º mais rico de Portugal"

- "Corrida aos certificados de aforro: recorde na app CTT"

- "Sete em cada 10 empresas está contra a semana de quatro dias"

- "Governo espera redução dos preços dos combustíveis, mas admite travão a aumentos"

- "Ministro de Economia reúne-se em Davos para atrair investimento"

- "Exportações portuguesas de madeira e mobiliário em destaque no Reino Unido"

Record:

- "Benfica. 'É para ganhar títulos', Manu assina até 2030 e revela ambição"

- "Benfica-Barcelona. 'Queremos uma grande noite europeia', Lage"

- "Sporting. Morita volta ao onze. Japonês recupera lugar"

- "FC Porto. Luís Castro com via aberta. Conhece a casa e tem boas relações com Villas-Boas"

O Jogo:

- "FC Porto. Villas-Boas acelera treinador. SAD portista quer ter novo técnico no banco com o duelo com o Santa Clara. José Tavares orienta equipa contra o Olympiacos"

- "Benfica-Barcelona. 'São estas as partidas que queremos todos jogar'. Bruno Lage fala de João Félix e dos filhos antes da Champions"

- "Manu Silva blindado com cláusula de 70MEuro"

- "Sporting. Geny: Leões ofereceram 3MEuro por 75% do passe. Amora recusou proposta"

- "V. Guimarães. Kaio César de saída para o Al Hilal e Vando Félix a chegar"

- "Braga. António Salvador: 'Recordes de 2024 são curtos para a ambição de 2025'"

- "Boavista-Casa Pia 2-3"

A Bola:

- "'É para isto que vivemos'. Bruno Lage ambicioso para um velho clássico europeu. Benfica-Barcelona"

- "Di María, muito elogiado pelo treinador dos catalães, Hans Flick, já se treinou sem limitações"

- "Benfica. Manu Silva oficializado como reforço: 'Trago sonhos para cumprir'"

- "FC Porto. Luís Castro ou um estrangeiro para o lugar de Vítor Bruno. José Tavares, coordenador da formação, é o treinador interino"

- "Edin Terzic é outro nome em cima da mesa"

- "Sporting. Morita pronto para Leipzig"

- "Boavista 2-3 Casa Pia. 'Gansos' conquistam sexto lugar"