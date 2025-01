Marítimo empata com o Paços de Ferreira

O Marítimo empatou com o Paços de Ferreira (2-2) em jogo da 19.ª jornada da Liga que teve lugar no Estádio do Marítimo. No segundo jogo de Ivo Vieira no comando técnico dos verde-rubros, Guirassy e Carlos Daniel marcaram os golos do MarÍtimo, que terminou reduzido a dez devido à expulsão de Igor Julião aos 84 minutos. Costinha marcou os dois golos dos pacenses. Com este empate, o Marítimo, que na próxima jornada vai a Chaves, mantém o 15.º lugar com 21 pontos.