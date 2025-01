Alexandre Guedes deve reforçar Marítimo

O avançado Alexandre Guedes, de 30 anos, deve reforçar o Marítimo. O próprio, no Instagram, anunciou a rescisão do seu contrato com o clube onde estava e que milita na II Divisão da Arábia Saudita. "A minha aventura no Al Faisaly chegou ao fim. Agradeço ao clube por me proporcionar a oportunidade de experimentar um novo campeonato, uma nova cultura e uma nova realidade. Chegou a hora de dar o próximo passo na minha vida e na minha carreira. Ansioso para o que aí vem", escreveu o jogador português, sem, contudo, revelar o seu futuro.

Contudo, ao que apuramos, o destino será o Marítimo, para o que pesará o facto de ter sido treinado por Ivo Vieira em três clubes no futebol português: no Desportivo das Aves, na II Liga (2016/17), no Vitória de Guimarães (2019/20) e no Famalicão (2020/21).

Alexandre Guedes nasceu em Arcozelo e iniciou-se para a prática do futebol no São Félix da Marinha, passando depois pela formação do Sporting, onde se manteve durante sete épocas e meia, até à equipa B. O internacional passou ainda pelas camadas jovens da selecção portuguesa de futebol até aos sub-20. Transferiu-se em seguida para o Reus de Espanha e passou por clubes como o Aves, Vitória de Guimnarães, Famalicão e Paços de Ferreira. No estrangeiro teve várias experiências, jogando ainda no Japão e na Polónia. Na época passada, depois de sair do Paços de Ferreira, jogou no Petro de Luanda (10 golos em 30 jogos) e, na presente temporada transferiu-se para o Al-Faisaly FC da II Divisão da Arábia Saudita, onde apenas alinhou em 19 jogos e fez dois golos, de acordo com os registos oficiais.

Alexandre Guedes deve ser oficializado ainda hoje pelo Marítimo.