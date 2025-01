José Tavares promete FC Porto "competitivo" no duelo com Olympiacos

O treinador do FC Porto, José Tavares, prometeu hoje uma equipa "competitiva, forte e a lutar pela vitória" no duelo de quinta-feira, frente aos gregos do Olympiacos, da jornada sete da Liga Europa de futebol.

"Posso garantir que teremos um FC Porto competitivo, forte e capaz de lutar pela vitória. Temos homens de caráter, campeões, que precisam desta confiança que por vezes faltou, e que acredito está a crescer novamente", disse o técnico interino dos 'dragões', que rendeu no cargo Vítor Bruno, despedido na madrugada de segunda-feira.

José Tavares irá tentar inverter uma série de três derrotas consecutivas da equipa [uma para a Taça da Liga e duas para o campeonato], que precipitaram a mudança no comando técnico do FC Porto, e garantiu que os atletas têm consciência do atual momento.

"Encontrei um grupo com completa consciência da realidade. Sabem muito bem o que está a acontecer, e querem assumir a parte deles da responsabilidade. Estão muito focados no trabalho, para serem capazes de se unirem novamente e trabalhar em conjunto para vencer este jogo e manter a ambição de conquistar a Liga Europa", partilhou o treinador na antevisão ao jogo.

O técnico, que desempenhava o cargo de coordenador da formação do clube, explicou que aceitou este desafio de orientar a equipa principal, após a saída de Vítor Bruno, com "espírito de missão", assegurando que se sente confortável nas funções.

"Quando me pediram uma nova missão de preparar o melhor possível o jogo do Olympiacos, tentei tirar o melhor possível destes jogadores, para terminarmos com uma vitória. Como tenho uma história no clube, sinto-me confortável ao chegar a este lugar do treinador principal do FC Porto. Conheço bem o clube e os valores que me passaram", partilhou.

José Tavares afirmou que o Olympiacos, e os seus pontos fortes, "foram bem analisados", mas vincou que o foco foi dirigido para as "potencialidades, talento e caráter dos jogadores" do FC Porto.

"Os jogadores já conseguiram perceber que se há um ou outro que não está no seu melhor, temos de fazer algo diferente para que todos evoluam. Se foi visível que alguma coisa não estava a funcionar como equipa, vamos assumir a responsabilidade de treinar, corrigir, para estarmos na nossa melhor versão", analisou.

O treinador assumiu que este desafio com o Olympiacos "nada tem que ver com o passado", e confessou que nos últimos três dias em que orientou a equipa, o grupo "mostrou sinais de querer muito voltar às vitórias e vencer o jogo".

"O lado da estratégia vai ser muito importante, mas no final precisamos que cada jogador esteja no seu melhor e que contribua para equipa. Também é preciso que nossos adeptos compreendam que vamos ser mais fortes se todos estivermos unidos", acrescentou.

Questionado se o atacante brasileiro Pepê, que tinha sido afastado dos trabalhos com o restante plantel pelo anterior treinador Vítor Bruno, por alegados motivos disciplinares, integra as opções para este desafio, José Tavares foi esclarecedor.

"Todos os jogadores que estiveram no treino estão disponíveis para serem convocados, e o Pepê incluindo", assumiu.

O FC Porto, 18.º classificado, com oito ponto, nesta ronda inicial da Liga Europa, recebe esta quinta-feira os gregos do Olympicados, 15.º com nove, numa partida agendada para as 17:45, que terá arbitragem do francês Clément Turpin.