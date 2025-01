Nachon Nsingi é o mais recente reforço do Marítimo, que chega por empréstimo do OH Leuven, da Bélgica.

O conjunto verde-rubro acaba de oficializar a contratação do avançado belga, que também pode actuar como extremo, chega por empréstimo do OH Leuven, da Bélgica.

O jogador, de 23 anos, aterra na Madeira para fortalecer o sector ofensivo da equipa de Ivo Vieira no resto da temporada 2024/25.