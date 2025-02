Defesa Jordi Pola rescinde com o Nacional e regressa a Espanha

O defesa-central Jordi Pola já não é atleta do Nacional, após as partes terem chegado a acordo para interromper o vínculo contratual que os ligava até Junho de 2026.

Já é conhecido o novo destino do jogador que actua no eixo defensivo, tendo sido oficializado, esta segunda-feira, pelo Alcorcón, do terceiro escalão de Espanha, emblema que Dyego Sousa representou na temporada transata, na altura a disputar a segunda liga.

Jordi Pola, de 24 anos, estava emprestado ao Tondela desde Agosto último, mas a cedência acabou interrompida após a rescisão do contrato com os alvinegros.