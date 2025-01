Alberto João Jardim considera que JPP não tem capacidade para fazer um governo

O ex-presidente do Governo Regional, Alberto João Jardim, considera que o JPP não tem capacidade para formar um governo. Isso mesmo foi partilhado pelo próprio na sua conta pessoal da rede X (ex-Twitter).

"Bastava entrar no Congresso do JPP para ver e concluir que, ali, não havia alguém, nenhuns Quadros, com mínimo de capacidade para fazer um Governo. Atreverem-se a tal pretensão, é enganar o Povo!", aponta Jardim.

O social-democrata vai mais longe e afiança que o JPP pretende " estender a toda a Região, uma governação desastrosa que se imitou a pegar no dinheiro dos Contribuintes e a estabelecer um regime de subsídio-dependência de intuitos político-partidários". "Investimento Público racional, estruturação, sustentabilidade ,construção de um futuro, Santa Cruz = ZERO = NADA", destaca.