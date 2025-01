Alexandre Guedes oficializado como reforço do Marítimo

Alexandre Guedes é o mais recente reforço do Club Sport Marítimo, tal como o DIÁRIO avançou esta manhã na sua edição online.

O atleta foi oficializado há instante pelos verde-rubros tendo assinado um contrato válido por um ano e meio.

O jogador de 30 anos de idade, representava, recentemente o Al Faisaly, da Arábia Saudita, onde realizou um total de 16 jogos.

"O experiente avançado português, que tem uma sólida trajetória na Primeira e Segunda Liga, já demonstrou o seu valor ao mais alto nível, acumulando mais de 60 golos e 20 assistências ao longo da tua carreira e ajudando as suas equipas a conquistar vários títulos nacionais e internacionais", pode ler-se na noticia publica no site oficial do Marítimo