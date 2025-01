Trânsito com dificuldades apenas nas saídas da Via Rápida

Bom dia. Manhã de sexta-feira com quase nada para apurar em termos de dificuldades no trânsito, apenas com alguns sinais de maior congestionamento nas saídas da Via Rápida.

Normalmente as sextas-feiras têm sido calmas e numa semana com quase nada a apurar em termos de congestionamentos, algo raro nos últimos tempos, este último dia da semana e do mês não podia ser diferente.

Ainda assim, conduza com precaução e cautela por causa do encadeamento do sol par quem conduz no sentido Oeste-Este.