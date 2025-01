Aconteceu há instantes mais um acidente na via rápida, desta feita no nó da Ponte dos Frades, em Câmara de Lobos, que está a deixar o trânsito congestionado no sentido Funchal-Câmara de Lobos.

Não terão resultado feridos deste acidente, visto nenhuma corporação ter sido chamado para o local.

O trânsito, no entanto, está parado.

A Polícia de Segurança Pública encontra-se no local.