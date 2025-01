Acidente na via rápida congestiona trânsito no Caniço

Um acidente de viação ocorrido há instantes na via rápida, mais concretamente na zona do túnel da Abegoaria, no Caniço, está a congestionar o trânsito, no sentido Machico-Funchal.

Aparentemente deste sinistro não terão resultado feridos, visto nenhuma corporação de bombeiros ter sido chamada, para já, para o local.

Segundo a aplicação 'Info Vias', o acidente ocorreu entre o km 25 e o km 23.7 e encontra-se com uma fila superior a 1 quilómetro.