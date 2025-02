Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje.

Ventura rejeita lista de Castro. Estrutura nacional do Chega está descontente com a escolha dos candidatos a deputados feita pelo líder regional e prepara-se para intervir. Assessora do grupo parlamentar consta dos lugares cimeiros. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler na página 2.

Mas há mais para ver na edição desta sexta-feira. ‘Espada’ rendeu 12 milhões. Foram descarregados nos portos da Região, no ano passado, 2.300 toneladas do pescado, o volume mais elevado dos últimos 15 anos. Já a pesca de tunídeos teve um dos seus piores anos.

Estados gerais com caras conhecidas e independentes. PS reúne amanhã especialistas, entre os quais Miguel Silva Gouveia, para debater o futuro.

Fique também a saber que Condutor alcoolizado safa-se da prisão em casa. Já foi apanhado três vezes a guiar sobre o efeito do álcool.

E, por fim, Estudo sobre a emigração obtém documentos inéditos na Austrália

