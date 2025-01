Fisco com boa notícia para os contribuintes

Bom dia. Estas são as primeiras páginas desta manhã de sexta-feira, último dia da semana e, coincidentemente, do primeiro mês de 2025, que assim termina com uma boa notícia para os contribuintes. Uma espécie de recuo do Estado perante o dinheiro dos contribuintes...

No semanário Expresso:

- "Ventura na disputa pela segunda volta com Gouveia e Melo"

- "Investigação Expresso/SIC. Álvaro Sobrinho financiou compra do 'DN', 'JN' e TSF"

- "Cinco grávidas despedidas por dia em 2024"

- "Odair sofreu 17 lesões no corpo, três delas mortais"

- "Bónus de 860 euros para acelerar regularização de imigrantes"

- "Nas grandes cidades, 10% das casas estão vazias"

- "Governo falha promessa de regular conflitos de interesses"

- "Reformas antecipadas estão no mínimo da última década"

- "Ministério da Saúde cria megaurgência de obstetrícia no Hospital de Almada"

- "Presidente do Supremo: 'Um ano e meio para investigar Costa não é muito'"

- "Meia-final histórica de andebol"

- "Noronha Lopes critica Rui Costa"

- "Bloco de Esquerda investigado pelo MP"

No semanário Nascer do Sol:

- "Criminalidade. A grande farsa"

- "Estruturas do PS contrariam barões e concordam com Pedro Nuno Santos na imigração"

- "Entrevista a Luís Mira, secretário-geral da CAP. 'A 'nova' Lei dos Solos não tem impacto nenhum na agricultura'"

- "'Odemira consegue produzir framboesas 52 semanas por ano'"

- "Raríssimas à beira da falência. Oitavo pedido de ajuda financeira foi recusado pelo Governo"

- "Os abusos do padre Albino"

- "Avenida da Liberdade. Com menos poluição"

- "Autárquicas. PSD atrasa-se nas escolhas nas grandes cidades"

- "Iniciativa Liberal. Partido elege o Rui que quer para líder"

- "Portugal Amanhã. Habitação. A crise do século e o debate sobre soluções numa conferência em parceria com a Câmara de Oeiras"

- "Euronews. Deportações e IA marcam semana de Trump"

- "40 anos Ronaldo. Ambição sem limites e disciplina férrea"

No Correio da Manhã:

- "Crime brutal em Sesimbra. Só bebé escapa a massacre"

- "Mata a mulher e a enteada à facada e depois suicida-se"

- "Presidenciais. Marques Mendes é o único que dá luta ao almirante"

- "Liga Europa. FC Porto passa e Sp. Braga fica de fora"

- "Sorteio da Champions. Benfica e Sporting com o sonho de dérbi nos 'quartos'"

- "Mercado. Sueco Svensson a caminho da Luz"

- "João Simões agarra lugar no leão"

- "Furtos do deputado Miguel Arruda. Gabinete no parlamento cheio de malas roubadas"

- "Braga. Morre mulher doente agredida no hospital"

- "Economia. BCE corta os juros pela quinta vez"

- "Contratos-fantasma. MP investiga suspeitas de fraude no Bloco"

No Público:

- "Finanças anulam obrigação de declarar juros e subsídio de refeição no IRS"

- "A Complete Unknown. O filme que Bob Dylan aprovou (e os que tentou esquecer)"

- "Taxa de mortalidade infantil no Barreiro, Moita e Montijo é mais do dobro da média nacional"

- "Literatura. A poesia de Maria Lis tem a força de uma revelação"

- "1946-2025. Morreu Marianne Faithfull, cantora, actriz, mulher de múltiplos renascimentos"

- "Operação Pretoriano. Fernando Madureira está preso há um ano. Quem são os novos Super Dragões?"

- "Vistos rápidos. Governo insiste: patrões devem dar formação e casa a migrantes"

- "Pensões. Geração de 1990 mais vulnerável quando chegar à reforma"

- "Europa. Cinco anos de 'Brexit', cinco anos de crises no Reino Unido"

No Jornal de Notícias:

- "Mulher e filha fugiram de casa, regressaram e foram mortas à facada"

- "Liga Europa. Maccabi 0-1 FC Porto. Apuramento sofrido. Dragão segue para o 'play-off' com uma exibição sem chama num estádio vazio"

- "Braga 1-0 Lazio. Jornada agridoce para Ricardo Horta. Minhotos eliminados apesar do golo e o recorde igualado"

- "Mundial. Os segredos da geração de ouro do andebol"

- "Trump atribui acidente de aviação a políticas de inclusão"

- "IPO do Porto. Médico com motorista, avião e horas extras para trabalhar no Algarve"

- "BCE baixa taxa de juro e prestação encolhe 14 euros"

- "Polémica. PGR investiga despedimento de duas mães no Bloco"

- "Porto. Independentes reforçam pressão para um acordo à Direita"

No Diário de Notícias:

- "Chega e Bloco querem proibir casamento de menores de 18 anos"

- "Rui Rocha. Presidente da Iniciativa Liberal. 'Se tívéssemos ido para o Governo já estaríamos fora ou com um problema'"

- "Assalto ao MAI. Auditoria dá origem a inquérito e Blasco demitiu secretário-geral do ministério"

- "5 anos de Brexit. Starmer quer fazer 'reset', mas não diz como. Economia abranda"

- "BCE. Lagarde acredita que salários na Zona Euro vão descer este ano e prepara novos cortes nas taxas de juro"

- "Reportagem em Israel. 'Não vi o corpo do meu irmão. Disseram-me que seria melhor lembrar-me dele como era em vida'"

- "Acidente. Trump culpa políticas de Biden por queda de avião"

- "Rui Catarino. 'Reprogramação do PRR pode dar mais dois a 5,5 milhões para obras no D. Maria II'"

- "Liga Europa. FC Porto vence Maccabi Telavive por 1-0 e apura-se para o 'play-off' de acesso aos oitavos. Sp. Braga ficou fora apesar da vitória por 1-0 sobre a Lazio"

No Negócios:

- "Um quinto da geração de 90 apenas descontou um ano ou menos para a pensão"

- "Gás ameaça subir 30%. Empresas em alerta"

- "Conjuntura. Mais de metade da meta de crescimento para este ano está garantida"

- "Tarifas de Trump não desviam BCE dos cortes de juros"

- "Imobiliário puxa pelas empresas-'gazela'"

- "Sociedade. Conheça os Beta, o clube de filhos dos Millennial"

- "Tempos modernos. Têxteis inteligentes, um setor onde Portugal está a dar cartas"

- "Dima Mohammed. 'Não há povos destinados a ser inimigos'"

No Jornal Económico:

- "Governo manda CGD avançar para Novobanco"

- "Centeno escolhe António de Sousa para fiscalizar salários"

- "Ulisses Correia e Silva. Primeiro-ministro de Cabo Verde. 'As empresas agora têm de apresentar bons projetos'"

- "Expatriados e portugueses ricos compram chalés nos Alpes"

- "As uvas sem graínha do Vale da Rosa encontram o investidor para sair da insolvência: será o fundo Crest"

- "Nuno Melo: '2% do PIB na Defesa é um grande esforço'"

- "Mais crédito e seguros puxam BPI para recorde"

- "Vila Galé atinge receitas de 290 milhões"

No O Jogo:

- "Suor e lágrimas. Dragões ganham na estreia do novo técnico e garantem o 'play-off', guerreiros caem por um golo. M. Telavive 0-1 FC Porto. Braga 1-0 Lazio. Liga Europa"

- "Carlos Carvalhal. 'Uma noite europeia à Braga'"

- "Martín Anselmi. 'Vou recordar esta vitória toda a vida'"

- "Andebol. Dinamarca-Portugal. Força, heróis! Seleção defronta hoje a tricampeã do Mundo com o sonho em aberto"

- "Croácia bate França e está na final"

- "Benfica. Jaime Antunes deixa a direção. 'Vice' é baixa a oito meses das eleições"

- "Sporting. Novo Hulk a entrar. Alisson, extremo do Leiria, quase certo"

- "V. Guimarães. Mukendi chega do Casa Pia"

No A Bola:

- "Mundial de andebol. Meia-final. Dinamarca-Portugal. Vamos com tudo. A história já está feita, por que não torná-la ainda melhor?"

- "Croácia bate França (31-28) e está na final. Portugal também quer..."

- "Liga Europa. Maccabi Telavive 0-1 FC Porto. Estreia com serviços mínimos e apuramento na mão"

- "Galeno pode render 50 milhões com transferência para a Arábia Saudita"

- "SC Braga 1-0 Lazio. Ganhar ao primeiro não foi suficiente"

- "José Mourinho e Ruben Amorim seguem em frente"

- "Benfica. Jaime Antunes demite-se. Vice-presidente e administrador da SAD invoca 'razões pessoais'"

- "Lateral-esquerdo é prioridade no mercado"

- "Sporting. Quenda é do United no final da época. 60 milhões para o cofre leonino"

- "Alisson (UD Leiria) preso por detalhes"

E no Record:

- "Maccabi Tel Aviv 0 FC Porto 1. Euro Nico. Espanhol garante 'play-off'"

- "Sp Braga 1-0 Lazio. Vitória inglória"

- "Benfica. Jaime Antunes salta fora. 'Vice' apresentou demissão"

- "Mundial de Andebol. Dinamarca-Portugal. Heróis em busca da final"

- "Sporting. Debast falha clássico. Entorse no joelho afasta-o do dragão"

- "Arábia Saudita. Al Raed 1-2 Al Nassr. Ronaldo em alta marca e assiste"