Bom dia. Esta é uma manhã, para já, calma nas estradas da Madeira, nomeadamente na Via Rápida que é sempre uma área de grande dificuldade na circulação rodoviária.

Nem no sentido Machico - Ribeira Brava, nem no sentido oposto se pode dizer que seja uma manhã complexa. A concessionária Via Litoral identificou um congestionamento antes das 8h00, mas o tráfego intenso foi rapidamente descongestionado.

Conduza com precaução.