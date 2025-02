Espectáculo de dança ‘Duas Dela’ para ver sexta-feira no MUDAS

O Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode, apresenta esta sexta-feira, 28 de Fevereiro, o espectáculo ‘Duas Dela’, uma performance de dança que conta com a participação de alunos do Curso Profissional de Intérprete de Dança Contemporânea e de três bailarinos externos.

A apresentação, com direcção artística e coreográfica é da responsabilidade da professora Inês Aguiar, subirá ao palco do MUDAS.Museu de Arte Contemporânea pelas 20 horas. A entrada é livre.

O espectáculo contará com a participação especial da ex-aluna do Conservatório, Ana Isabel Santos, e dos professores da Escola de Dança do Funchal, João Santos e Luísa Silva.

'Duas Dela' investiga a dualidade de energias dentro do corpo, explorando a coexistência de forças opostas. A proposta coreográfica equilibra suavidade e intensidade, traduzindo, por meio do movimento, o confronto interno que molda a experiência humana. A peça de dança contemporânea inovadora acompanha a jornada prática de uma bailarina no epicentro de um embate entre duas energias contrastantes. De um lado, ela personifica a leveza e a feminilidade, movendo-se com uma delicadeza etérea que evoca sonhos e pureza. De outro, surge a sua faceta intensa e destemida, marcada por uma força quase brutal, determinada a ultrapassar limites.

A coreografia, da autoria de Inês Aguiar, inspira-se nos oito pontos de contacto do Muay Thai, incorporando movimentos fluidos e potentes que transformam os princípios marciais numa linguagem artística e emocional. A tensão entre delicadeza e vigor, harmonia e força, manifesta-se nos movimentos, revelando como essas forças antagónicas não apenas coexistem, mas também se complementam.

Sinopse:

‘Duas dela’ lança um repto à sociedade, em particular às mulheres, demonstrando a possibilidade de viver duas energias dentro de um corpo, duas personagens interpretadas pela mesma pessoa no rasgo do seu quotidiano, dentro do mesmo corpo. Não. Isto não tem nada a ver com transtorno de bipolaridade. Clarificando a breve introdução: dá abertura ao espectador para que perceba que é aceitável e, por fim, exequível ter a energia feminina e masculina em perfeita coexistência, dentro do corpo dela. É a procura do equilíbrio de uma mulher que não tem receio de enfrentar o Mundo. É o apetite agressivo de querer fazer, derrubar e assumir. E é o desejo desmedido de querer atracar, amar e amá-la. É a alma que lhe pede duas dela. Mas na mesma intensidade.