Trabalhadores da ARM em greve a 28 de Fevereiro e 3 de Março

Os trabalhadores das Águas e Resíduos da Madeira (ARM) estarão em greve nos próximos dias 28 de Fevereiro e 3 de Março. Em causa está, segundo o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energias e Actividades do Ambiente do Centro Sul e Regiões Autónomas, o "descontentamento e indignação dos trabalhadores perante a intransigência da empresa, que se mostra indisponível para ir mais além na contraproposta da revisão do AE para 2025".

Em nota enviada à comunicação social o sindicato refere que o "Conselho de Administração da ARM e a tutela não apresentaram até à presente data qualquer proposta, tal como o SITE tinha solicitado em reunião tida na tutela no passado dia 10 de Fevereiro de 2025".

Aponta que a resposta da ARM foi "unicamente agir de forma intimidatória junto dos seus trabalhadores, a partir do momento, em que os trabalhadores decidiram em plenário por unanimidade mandatar o SITE para a convocação da greve".

"A ARM mantém-se indisponível para a negociação colectiva, impondo unilateralmente a Revisão do AE para 2025, com aumentos salariais insuficientes, sem qualquer aumento do subsídio de alimentação, sem progressão automática de carreiras, chegando mesmo ao limite da 'implementação do Banco de Horas', rejeitando todas as propostas apresentadas pelo SITE para 2025", acrescenta ainda.

Assim na próxima sexta-feira, 28 de Fevereiro, será o primeiro dia de greve, onde estão agendadas concentrações de trabalhadores de várias unidades da ARM, quer na Estação de Triagem do Porto Novo, quer no Estaleiro de Câmara de Lobos, no Pizo.

A nota dá conta que pelas 11 horas, os funcionários da ARM vão estar concentrados em frente à Quinta Vigia, "onde serão tomadas decisões sobre as justas reivindicações dos trabalhadores".

A concluir, o sindicato lembra que "um terço dos trabalhadores da ARM continua com salários baixos, posicionados nos níveis 1 e 2, sendo o salário mínimo a aplicar na ARM, em 2025, no valor dos 919.58€".