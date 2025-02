Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje.

Salário mínimo cresce mais do que ordenados na hotelaria. Remunerações no sector aumentaram 37,8% em 10 anos na Região, mas subiram menos do que as do sector privado e ficam muito aquém dos proveitos turísticos * Sindicato, que se manifestou ontem à porta da Quinta Vigia, ameaça com greves na Páscoa e na Festa da Flor. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler nas página 8 e 9.

Mas há mais para ver na edição desta quarta-feira. Bia Caboz traz fado reinventado ao Summer Opening.

Fique também a saber que Homicídio no Campanário julgado por tribunal de júri.

“Na altura devida vou pronunciar-me”. Presidente do Marítimo aborda intenção de convocar eventual assembleia destitutiva.

E, por fim, Gastronomia de Excelência. Madeira revalida conquistas Michelin, elege 'Jovem Chef do Ano' e soma cinco novas recomendações.

