Brasil espera 53 milhões de foliões e faturação de 2 mil milhões de euros no Carnaval

O Carnaval no Brasil deve gerar mais de 12 mil milhões de reais (2 mil milhões de euros) de faturação em eventos que reunião cerca de 53 milhões de pessoas, de acordo com dados divulgados hoje pelo Ministério do Turismo do país.

Citando um levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), a pasta anunciou que o Carnaval de 2025 pode ser o mais lucrativo desde 2015, com crescimento de 2,1% face ao ano anterior.

A mesma estimativa, que também traz informações recolhidas junto a algumas secretarias regionais de Turismo, a maior festa popular do Brasil será celebrada por 53 milhões de pessoas em eventos realizados em todo país, número representa uma subida de cerca de 8% face a 2024.

No Rio de Janeiro, cidade conhecida pelo Carnaval e os espetáculos das escolas de samba, os foliões poderão aproveitar também 482 desfiles de blocos de rua, que devem atrair oito milhões de pessoas entre visitantes e moradores.

As autoridades locais preveem uma movimentação económica de aproximadamente 5,5 mil milhões de reais (907 milhões de euros) no Carnaval, de acordo com dados da Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro (RioTur).

Na Baía, a movimentação turística deve atrair 3,5 milhões de visitantes, gerando uma receita estimada em 7 mil milhões de reais (1,1 milhões de euros).

O Observatório do Turismo informou que em Salvador, capital regional da Baía e uma das cidades mais procuradas durante o Carnaval no Brasil, são esperados aproximadamente 850 mil turistas nos circuitos tradicionais.

As autoridades locais projetam que o turismo no feriado de Carnaval pode movimentar 1,8 mil milhões de reais (181 milhões de euros) na Baia, mais 63% face a 2024.

Em São Paulo, o estado mais populoso do Brasil, é esperada uma movimentação de 4,5 milhões de foliões, que devem gerar um acréscimo em receitas de 6,4 mil milhões de reais (mil milhões de euros) durante as festividades do Carnaval, segundo o Centro de Inteligência da Economia do Turismo (CIET) da Secretaria regional de Turismo.

Já no estado de Pernambuco, onde acontecem grandes desfiles de blocos de rua nas cidades de Olinda e Recife (capital regional), a expetativa das autoridades locais é superar em 10% o número de visitantes do ano passado, quando 2,3 milhões de turistas participaram nas festividades.

Em Minas Gerais, outro estado brasileiro que tem tradição carnavalesca, o Governo regional também projetou um crescimento de 10% no número de foliões face a 2024 (12 milhões de pessoas).

Dados divulgados pela Secretaria de Cultura de Minas Gerais indicam que a festa pode movimentar mais de 3 mil milhões (494 milhões de euros) na economia local.