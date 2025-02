Galho cai sobre carro no Funchal e condutor critica falta de segurança

Um galho seco caiu, esta manhã, sobre um automóvel em movimento, na Rua Ivens, no Funchal, levando o condutor lesado a criticar a falta de sinalização da intervenção do corte da árvore.

Apesar de a zona estar sob vigilância policial, o condutor considera que a via deveria ter sido totalmente interditada ao trânsito e à circulação de peões, devido ao risco de queda de ramos. "Não deviam fazer este tipo de limpezas quando estão viaturas a passar no local. Felizmente caiu no meu carro, mas podia ter atingido uma pessoa, e as consequências seriam muito mais graves", alertou.