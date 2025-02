Conservatório abre as portas à comunidade para concerto dos seus alunos

O Conservatório – Escola das Artes da Madeira prepara-se para um ciclo de Concertos de Alunos. O primeiro acontece já amanhã, sexta-feira, 28 de Fevereiro, pelas 20h30, no Salão Nobre do Conservatório, com entrada gratuita, sujeita à lotação da sala.

'Just go Feel it with Us' é o nome do espectáculo protagonizado pelos alunos do Curso Profissional de Instrumentista e do Curso Profissional de Instrumentista de Jazz. os concertos decorrem até Abril.

"A programação destaca-se pela variedade de estilos e repertórios, abrangendo diferentes géneros musicais que vão desde a música clássica ao jazz, passando por composições contemporâneas", explica nota à imprensa, que acrescenta que "esta diversidade tem sido um dos factores de sucesso do evento, que ao longo dos anos tem registado muita afluência e um crescente reconhecimento por parte do público, já que, para além da sua vertente pedagógica, tem vindo a consolidar-se como uma oferta cultural e turística de referência. Deste modo, a resposta entusiástica dos espectadores tem vindo a reforçar a importância deste ciclo enquanto plataforma de promoção e valorização da formação artística e musical".

Programação

28/02/2025 – “Just go Feel it with Us” (Jazz Concert)

14/03/2025 – “All Percussion Variety” (Piano & Percussion Concert)

21/03/2025 – “New Improvisations” (Jazz Concert)

28/03/2025 – “Acoustic Delicious” (Harp & Chamber Music Concert)

04/04/2025 – “Young & Talented” (Piano Recital)