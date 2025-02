Carnaval leva CMF a reforçar contentores e limpeza no centro do Funchal

Nos próximos dias, "a limpeza urbana do centro do Funchal será reforçada pelo Departamento de Ambiente da CMF, de modo a garantir que todos os espaços de festejos estejam constantemente limpos", nestes dias de celebração do Carnaval.

De acordo com a Câmara Municipal do Funchal, "já a partir de hoje, a abertura do Mercadinho de Carnaval na Avenida Arriaga merecerá especial atenção das equipas do Departamento de Ambiente da CMF, quer na limpeza do espaço, quer na recolha de resíduos", garante.

Assim, "após o Cortejo Alegórico de Carnaval (sábado, dia 1 de Março) e o Cortejo Trapalhão (terça-feira, dia 4 de Março) haverá a habitual operação de limpeza, incluindo a varredura e lavagem dos arruamentos, recolha dos resíduos e recolha dos contentores".

Mas, "para além do troço onde decorrem os cortejos (Avenida Sá Carneiro e Avenida do Mar), também serão mantidos limpos todos os espaços do Centro do Funchal, onde irão decorrer os restantes festejos, nomeadamente a Avenida Arriaga, a Avenida Zarco, a Praça do Povo, entre outros", assegura a autarquia.

Fotos DR/CMF/Ângelo de Sousa

Segundo refere a vereadora com o pelouro do Ambiente Nádia Coelho, citada na nota, "para cada operação de limpeza foram convocados os seguintes meios": para o Cortejo Alegórico, "durante o dia está assegurada a limpeza constante da Cidade com equipas de trabalhadores a circular entre a população para recolher resíduos abandonados (copos, garrafas, guardanapos, etc.) e as papeleiras mais cheias" e "para a limpeza após o cortejo, ou seja, entre as 19h00 e as 02h00 estarão de serviço cerca de 80 trabalhadores, e cerca de 20 viaturas tais como 5 auto-varredouras, 4 auto-tanques, 2 mini-motas, 5 viaturas de caixa aberta e 4 viaturas de recolha de resíduos"; para o Cortejo Trapalhão, "entre as 15h00 às 00h00 foram convocados cerca de 85 trabalhadores, e cerca de 20 viaturas tais como 5 auto-varredouras, 4 auto-tanques, 2 mini-motas, 5 viaturas de caixa aberta e 4 viaturas de recolha de resíduos, que irão garantir a limpeza de toda a baixa do Funchal após a passagem do cortejo" e "relativamente ao número de contentores haverá um reforço com a distribuição pelas zonas de festejos de cerca de 109 contentores das várias tipologias (resíduos indiferenciados, embalão, vidrão e papelão), com o objetivo de minimizar a deposição indevida de resíduos pelo chão."

A CMF acrescenta que "a recolha de resíduos será realizada normalmente, incluindo na terça-feira de Carnaval, dia 4 de Março e a Estação de Transferência e Triagem de Resíduos Sólidos estará em funcionamento no seu horário habitual, ou seja, das 08h00 às 22h00".

Finalmente, termina, "uma referência para o funcionamento dos sanitários públicos nesta época, que irão ter um horário adaptado aos festejos e de acordo com a tabela" seguinte:

A CMF tem um mote para esta época, que é simples: "Neste Carnaval, por favor, não suje o Funchal!"