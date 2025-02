PSP esclarece incidente e desmente que indivíduo se tenha atirado de carro em andamento no Funchal

A Polícia de Segurança Pública (PSP) veio esclarecer os factos relacionados com a notícia que dava conta de que um homem teria se atirado de um carro-patrulha em andamento na Estrada Monumental, no Funchal, dando conta que a versão inicialmente veiculada não corresponde à realidade dos acontecimentos.

Apesar de a testemunha que relatou a situação ao DIÁRIO ser credível, o subintendente Fábio Castro esclareceu como tudo ocorreu. "A viatura policial encontrava-se em patrulha na Estrada Monumental, junto ao Pingo Doce, próximo ao Hotel Meliá, quando foi alertada sobre um furto em curso", começa por dizer, acrescentando que o indivíduo, de 30 anos, estava a fugir do supermercado "com um bolo na mão", perseguido pela segurança do estabelecimento.

Perante esta situação, um dos agentes da polícia saiu do viatura para interceptar o suspeito a pé, enquanto o outro policial manobrava o veículo para o cercar. Durante esta acção, o indivíduo acabou por embater na viatura policial, ficando imobilizado. "É uma situação completamente diferente de alguém estar dentro do veículo e atirar-se em andamento", sublinhou o subintendente.

A autoridade esclareceu que este delito, considerado um crime particular, não resultou em uma queixa formal, uma vez que o item furtado foi recuperado e devolvido. O indivíduo foi transportado para o hospital para avaliação de possíveis ferimentos.