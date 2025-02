Iniciativa Liberal Madeira propõe soluções para o turismo sustentável na Região

A Iniciativa Liberal Madeira organizou, hoje, uma acção de campanha no Cabo Girão, para discutir e analisar o turismo, um pilar essencial da economia da Região.

O encontro, que contou com a participação do deputado Carlos Guimarães Pinto, e reuniu membros da Iniciativa Liberal, visou promover uma reflexão sobre o modelo de gestão da oferta turística, em especial, face ao aumento constante e substancial da procura.

Apontando o Miradouro do Cabo Girão como um exemplo do que deve ser feito e melhorado, Gonçalo Maia Camelo afirmou que "a IL Madeira não defende qualquer limitação administrativa ao desenvolvimento da actividade turística, bem como que o problema da pressão da procura não se resolve criando barreiras e limitações à livre circulação dos turistas, ou dos residentes".

Pelo contrário, para o mesmo, "a solução consiste no investimento em equipamentos, infra-estruturas e meios, materiais e humanos, que permitam gerir os fluxos turísticos de forma eficaz e racional".

No que diz respeito à cobrança de taxas e tarifas turísticas, Gonçalo Maia Camelo considera que "apesar de as mesmas constituírem um instrumento importante, é fundamental garantir quer a existência de uma contraprestação, por exemplo, ao nível de estacionamento e acessibilidades, quer que os respectivos recursos financeiros são, efectivamente, canalizados para investimentos no sector, e não para a cobertura de despesas correntes". Por último, "é importante avaliar e implementar novos modelos de gestão dos pontos e equipamentos turísticos, com maior envolvimento do sector privado, bem como das associações e comunidades locais".

Para o coordenador da Iniciativa Liberal, "o turismo é um pilar essencial da economia da Madeira, desempenhando um papel estratégico no desenvolvimento da região e no bem-estar dos madeirenses, e que por isso mesmo precisa de ser valorizado e trabalhado".