Economistas da Madeira organizam Conferência Anual de Turismo em Maio

29 de Maio é a data para a realização da Conferência Anual de Turismo organizada pela Secção Regional da Madeira da Ordem dos Economistas.

Dado revelado por Paulo Pereira, o reeleito presidente da Ordem na Região, na tomada de posse para novo mandato.

Prometeu mais um mandato "com espírito de missão" e com o objectivo "de manter a estratégia de dignificar a figura do economista e do gestor".

O bastonário da Ordem dos Economistas, António Mendonça, enalteceu a realização de Congresso de Turismo pela reconhecida importância "não apenas para a Madeira", mas também pelas "repercussões no plano nacional" que tão importante sector económico apresenta.

O Bastonário destacou ainda os eixos fundamentais que se colocam aos economistas, a começar pela "defesa dos prestígio e da afirmação do economista na sociedade", assim como, a "afirmação da Ordem na saciedade" face à actual contexto que o país enfrenta. Neste particular apontou dois contributos fundamentais que podem e devem ser dados pelos economistas, nomeadamente o contributo na estratégia e planificação, e a contribuição para introduzir consenso na sociedade.

Em ano de Congresso Nacional dos Economistas, desafiou a delegação madeirense em dar contributos.

Em representação do Governo Regional, Eduardo Jesus, secretário com a tutela da Economia e antigo presidente da Ordem na Região, sublinhou o facto de a Ordem dos Economistas ser "uma instituição que está vocacionada para dar muito mais do que aquilo que recebe", disse.

Sobre o Congresso de Turismo, recordou que foi resultado "de um conjunto de conclusões das conferências de turismo que resultaram no primeiro contributo para que a RAM tivesse uma estratégia para o turismo", assinalou.