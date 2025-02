Iniciativa Liberal Madeira defende mais construção para combater crise habitacional

A Iniciativa Liberal Madeira defendeu hoje a revisão e flexibilização das regras urbanísticas e construtivas, bem como a redução dos impostos e taxas sobre a construção e o património, para diminuir entraves burocráticos e fiscais, e incentivar a construção.

À margem de uma visita à empresa de construção Opiniões com Charme, no Funchal, Gonçalo Maia Camelo, candidato da IL à próximas eleições regionais, considerou que é preciso “desburocratizar e aumentar a oferta de casas, para que os preços baixem”.

O partido quer também fazer um “inventário do património devoluto da Região e do Estado”, para promover a reabilitação de imóveis e a construção. O objectivo é aumentar a habitação disponível e colocar mais casas no mercado, para que todos os madeirenses possam obter habitação própria a preços mais razoáveis.