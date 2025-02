Madeira entre as regiões mais caras para comprar um apartamento de luxo

A Madeira está entre as regiões mais caras para comprar um apartamento de luxo - "dos 8 com amostras representativas – são Faro, Porto, ilha da Madeira e Setúbal, sendo que todos possuem custos medianos superiores a 4.000 euros/m2", revela o Idealista/data.

De acordo com o Idealista/data, a Região também possui uma oferta expressiva de apartamentos de gama alta à venda.

Faro e a ilha da Madeira também possuem uma oferta expressiva de apartamentos de gama alta à venda (mais de 250). Já Viana do Castelo e Braga são os territórios que apresentaram menor número de imóveis deste tipo para comprar com preços a partir de 1 milhão de euros". Idealista/data

Além disso, revela que a Madeira está igualmente entre as regiões com maior oferta de moradias de luxo.

"A lista de distritos e ilhas com maior oferta de moradias de luxo à venda segue com Lisboa (com 3.676 imóveis), Porto (1.093), Setúbal (1.058) e ilha da Madeira (535). Todos os outros 13 distritos e ilhas analisados (e com amostras representativas) registaram menos de 500 moradias premium para comprar neste período", adianta.