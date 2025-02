Iniciativa Liberal sugere um modelo de saúde centrado no utente e na liberdade de escolha

A Iniciativa Liberal Madeira reuniu com a Ordem dos Médicos, num encontro onde foram debatidas "questões críticas" para o futuro da Saúde na Região, nomeadamente a falta de recursos humanos.

Esta é uma preocupação crescente, agravada pelo número significativo de médicos e enfermeiros que se reformarão nos próximos anos, sem um plano claro para garantir a sua substituição. Uma situação que se torna ainda mais preocupante com a transição para o novo hospital do Funchal, cujo processo de planeamento não contou com o acompanhamento de um conselho médico, levantando receios de que a infraestrutura possa não estar devidamente adaptada às necessidades reais. A falta de transparência sobre o plano de transição para o novo hospital aumenta ainda mais as incertezas entre os profissionais de saúde. Iniciativa Liberal Madeira

O partido esclarece que também foi abordada a reabilitação do Hospital dos Marmeleiros, "uma infra-estrutura degradada que necessita urgentemente de melhorias" para garantir melhores condições de atendimento. "A falta de uma gestão eficiente e de uma estratégia de longo prazo compromete a adaptação do sistema de saúde às mudanças demográficas e ao aumento da esperança média de vida. Outro ponto crítico discutido foi a necessidade de dar uma resposta mais eficaz às 'Altas Problemáticas', garantindo soluções adequadas para os doentes que, após a alta hospitalar, continuam sem alternativas de acompanhamento", refere.

A expansão das Unidades de Saúde Familiar (USF) foi outro dos temas centrais do encontro. De acordo com o partido, o modelo USF já demonstrou ser "uma solução eficaz" para aproximar os cuidados de saúde da população, melhorar a prevenção e garantir um acompanhamento mais próximo e personalizado dos utentes. "A experiência da USF da Ponta do Sol, que funciona com sucesso, demonstra que este modelo deve ser alargado a outros pontos da ilha, garantindo uma resposta de proximidade e uma melhor gestão da saúde preventiva", sublinha.

A Iniciativa Liberal Madeira defende assim um modelo de saúde centrado no utente, que garanta liberdade de escolha e acesso rápido e eficaz aos cuidados de saúde. Apostamos na expansão das Unidades de Saúde Familiar, na modernização da rede hospitalar e na transformação do novo hospital do Funchal num verdadeiro centro de excelência.