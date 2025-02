ADN propõe criar Centro de Urgência Geriátrica na Madeira

Tendo em conta o envelhecimento da população madeirense e da crescente demanda por cuidados especializados, o ADN considera crucial que seja criado um Centro de Urgência Geriátrica na Madeira. Segundo o partido, o principal objectivo passa por oferecer um atendimento ágil e adequado aos idosos, aliviando a pressão sobre os hospitais.

No fundo, segundo explica João Abreu, candidato número 2 pelo ADN às eleições regionais, este espaço especializado para emergências geriátricas iria reduzir o tempo de espera e melhorar a qualidade do atendimento, sensibilizando ainda a população para a importância do cuidado geriátrico.

Para que a medida seja implementada é necessário um estudo de viabilidade, bem como a captação de recursos, a construção ou adaptação de espaços para acolher o projecto, dando ainda formação profissional e monitorizando os serviços prestados.

"O Centro de Urgência Geriátrica será essencial para garantir atendimento digno e eficiente aos idosos da Madeira. A colaboração entre o governo e a sociedade civil é fundamental para tornar essa iniciativa uma realidade", considera João Abreu.