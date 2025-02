Iniciativa Liberal não percebe que soluções apresenta o PS-Madeira

Gonçalo Maia Camelo saiu do XXI Congresso Regional do PS com dúvidas, muitas dúvidas.

O dirigente e candidato do IL à Assembleia Legislativa da Madeira diz não ter percebido que soluções concretas o PS-Madeira apresenta e deu os exemplos da saúde e da habitação.

Na saúde, lembrou que os socialistas foram poder na República até Abril de 2024 e deixaram um mau legado. "O currículo do PS não é brilhante".

Na habitação, as propostas que ouviu nada de novo têm, garante e deixou umas perguntas, nomeadamente, sobre a renda resolúvel: onde estão as casas? quanto tempo para as construir? o que tem de novo?

A única coisa que sabe é que está perante uma proposta de Estado construtor e senhorio.