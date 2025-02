PS garante conclusão da Unidade de Saúde do Porto Santo e contratação dos profissionais necessários

O PS garantiu, hoje, que com um governo socialista, as obras da nova Unidade Local de Saúde do Porto Santo serão concluídas e esta infraestrutura será dotada dos meios humanos necessários para a prestação dos devidos cuidados de saúde aos porto-santenses.

A candidatura do PS encontra-se no Porto Santo, onde vai contactar com a população ao longo do dia, sendo que o cabeça-de-lista considerou que os porto-santenses merecem respeito e consideração, pelo que “não podem ser utilizados como arma de arremesso político, nem como chantagem por parte de Miguel Albuquerque e deste Governo Regional”.

Paulo Cafôfo acusou o presidente do Governo Regional de ter mandado parar a construção da Unidade Local de Saúde, pondo em causa uma infraestrutura importante para a prestação dos cuidados de saúde à população da ilha, que enfrenta as condicionantes da dupla insularidade. “As obras desta nova Unidade Local de Saúde pararam só por responsabilidade de Miguel Albuquerque”, denunciou, lembrando que diversos especialistas em direito administrativo vieram esclarecer que nenhuma obra na Região pararia pelo facto de o Orçamento Regional ter sido chumbado.

Por outro lado, os socialistas consideram ser necessário reforçar os meios de saúde no Porto Santo, quer com a nova infraestrutura, quer em termos de profissionais. “Estabeleço um compromisso com os porto-santenses: com um Governo do PS, não só a obra da nova Unidade de Saúde vai continuar e vai ser concluída, como vamos dotá-la dos meios humanos necessários para poder funcionar com a qualidade de saúde que os porto-santenses merecem”, declarou.

Actualmente, o Centro de Saúde do Porto Santo conta com 25 enfermeiros, sendo que a nova Unidade de Saúde vai necessitar de 80. "É preciso planear, contratar e criar incentivos para que estes profissionais – e também médicos – possam aqui fixar-se e servir a população com segurança, com confiança, com os cuidados médicos que os porto-santenses merecem”, disse.