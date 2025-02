IASAÚDE investe na formação dos profissionais de saúde

Teve início, no dia 7 de Fevereiro, a primeira edição do curso 'Gestão e Liderança em Saúde"' (GLS) na Região Autónoma da Madeira. Um investimento do Instituto de Administração da Saúde (IASAÚDE, IP-RAM), enquanto entidade responsável pelo organização e financiamento do curso, integrado no plano de formação para os profissionais do Serviço Regional de Saúde (SRS). O secretário regional de Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, marcou presença na sessão de abertura, assim como a presidente do IASAÚDE, IP-RAM, Rubina Silva, e demais dirigentes da saúde.

Esta primeira edição conta com a participação de 40 profissionais pertencentes aos vários serviços da Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil.

Ministrado pela AESE Business School, o GLS é direcionado aos profissionais afetos às direções intermédias e tem por objetivo reforçar e aperfeiçoar as competências dos profissionais, no sentido de capacitá-los para melhorar as tomadas de decisão, desenvolver novas aptidões na gestão do setor da saúde e reinventar o estilo de liderança pessoal, com vista a uma melhor otimização dos recursos.

O programa de "Gestão e Liderança em Saúde" é uma formação baseada no método de estudo de caso e contempla mais de 150 horas de formação.

O curso decorre até ao dia 28 de Março.