Há novo horário de pagamento de parquímetros no Porto Santo

Há um novo horário para pagamento de parquímetros no Porto Santo. A informação parte da Câmara Municipal que dá conta de que os parquímetros instalados nas zonas de estacionamento tarifado funcionarão de segunda-feira a sexta-feira, das 8 horas às 20 horas, e sábados, das 8 horas às 14 horas.

Fora estes períodos, o estacionamento é gratuito.

Já na época alta, ou seja, nos meses de Julho, Agosto e Setembro, as zonas de estacionamento tarifado funcionarão de segunda-feira a domingo, das 8 horas às 20 horas.

Segundo dá conta a autarquia, tal decorre do estipulado no artigo 60.º, da subsecção III G, secção II, Capítulo V do Regulamento de Trânsito, Estacionamento, Cargas e Descargas do Município do Porto Santo, publicado em Diário da República no dia 23 de Janeiro de 2025.